"La base ya está, hay que seguir compitiendo hasta llegar al mundial"

Otro que tuvo la posibilidad de dialogar con los periodistas desde Miami fue el volante dirigido por el "cholo" Simeone. Rodrigo De Paul no está teniendo la continuidad que todos esperamos y una pregunta a continuación se trató de eso, la continuidad y la suma de minutos.

El actual jugador del Atlético de Madrid será titular en el encuentro ante Honduras y probablemente esté en el banco de suplentes el día martes cuando Argentina enfrente a Jamaica.

La palabra de Rodrigo De Paul

El "motor" de Argentina respondió sobre la inquietud de pensar en el mundial, esto dijo: "Te hablo por mi, básicamente todo el tiempo, es muy difícil poder desconectar y cuando hay algo que te llama la atención y desconectás un poquito, de alguna manera te lo vuelven a recordar". Cada vez falta menos y mi cabeza está ahí diariamente.

Con respecto a su forma física y futbolística, afirmó: "Estoy muy bien, vengo de una derrota dura en el "derby" pero muy bien, jugando Champions, jugando liga, mucha competición. Física y mentalmente me encuentro muy bien".

También sobre la continuidad dentro del campo de juego, aseguró: "Siempre es importante competir, hay cosas que te da la competición, el jugar partidos, ese segundo, ese ritmo, que no te lo da lo que uno pueda llegar a entrenar afuera. De acá a lo que queda, lo que se puede incorporar es muy poquito, la base ya está. Hay que seguir compitiendo. Scaloni y el cuerpo técnico ya nos conocen, jugar o no jugar en tu equipo no creo que le cambie mucho".

"Todos nosotros jugamos en Europa, cada uno en equipo de nombre y y muchos siendo protagonistas. Antes de enfrentar a Italia fue un poco un juego periodístico decir, bueno ahora Argentina se va a enfrentar a un equipo de Europa. También hubo algunas declaraciones (refiriéndose a la de Mbappe) y ahí el equipo demostró que jugando contra el último campeón de Europa lo hizo muy bien, no siento que estemos a otro ritmo, cada competición tiene sus cosas, algunas más físicas, otros más dinámicos, la Copa América y las eliminatorias son muy difíciles", exclamó De Paul ante la consulta de la falta de enfrentamientos de Argentina con rivales europeos.