Prueba superada

En Miami la Selección Argentina derrotó por 3 a 0 a Honduras con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi en dos oportunidades. En el primer tramo de la primera etapa la escuadra liderada por Lionel Scaloni tomó la pelota en su poder y no dejó de jugar de tres cuartos de cancha hacia adelante. El combinado albiceleste con esa postura no tardó en llegar a la primera conquista a través del ingenio del Papu Gómez. En ese ataque el ex volante ofensivo de Arsenal y San Lorenzo desbordó y envió un centro de oro que Martínez cambió en gol.

Más tarde el segundo tanto arribó por una agarrón que padeció Giovanni Lo Celso. La gran estrella rosarina del PSG con toda su experiencia esperó tranquilo y sin tanta carrera convirtió el 2 a 0.

Luego el inicio del segundo tiempo fue otro monologo del seleccionado argentino. El balón descansó en los pies de Leandro Paredes, el Papu Gómez, Rodrigo De Paul, Lo Celso, Messi y Julián Álvarez. De esta manera las ocasiones de peligro comenzaron a llegar. Igualmente el elenco hondureño con timídez creó una chance que no prosperó. Sin embargo esa ocasión fue aíslada porque el ingreso de Thiago Almada en la alineación argentina le dio más talento.

La combinación de jugadores explosivos provocó algunos temblores en la defensa de Honduras. En consecuencia a los 23 minutos el ex astro de Barcelona hizo una de sus diabluras y con una definición fantástica marcó el 3 a 0. Después el conjunto albiceleste mantuvo su libreto al pie de la letra y expuso la falta de solidez en la defensa rival. El elenco conducido por Scaloni resolvió esta prueba rapidamente por las virtudes de sus futbolistas y por una estrategia que no tiene fisuras. Como ensayo de cara al Mundial de Qatar es un buen triunfo ya que libera tensiones y sirve para observar a los futbolistas que no tuvieron tantos minutos.