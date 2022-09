Hernán Castellanos sobre la marca personal a Lionel Messi: "El técnico me lo planteó el primer día de la convocatoria"

El triunfo por 3-0 de la Selección Argentina contra su par de Honduras tuvo la particularidad del marcaje sobre el capitán argentino: el técnico Diego Vázquez eligió que uno de sus dirigidos siga a Messi por todo el campo de juego desde el primer minuto. El disgnado fue Hector Castellanos quien aseguró que se trabajó mucho en la marca personal del astro argentino.

"Se entrenó que yo le haga marca personal a Messi y creo que lo hice bien. El técnico me lo planteó el primer día de la convocatoria, lo trabajamos mucho" declaró el futbolista hondureño después del partido, en diálogo con Tyc Sports.

Con respecto a la forma en que se trabajó, el mediocampista afirmó que se puso a Jhow Benavídez (jugador habilidoso con la pelota) a tratar de copiar los movimientos del mejor jugador del mundo y a él a marcarlo por todo el campo. Además agregó que se tomó el antecedente de un partido en que Girona le propuso la misma marca al 10, que en ese momento estaba en el Barcelona.

Cuando fue consultado por la reacción de Lionel Messi ante su pegajosa marca, Castellanos aseguró que el capitán le preguntó: "¿De verdad me vas a seguir todo el partido?. Y sí, le contesté. La verdad que sí, crack. Luego sonrió, y no me dijo más nada. No me dijo más. A veces se quedaba viendo, quizás un poco fastidiado. Pero nunca me dijo nada, ninguna grosería”. Luego agregó que en ese mismo diálogo aprovechó para pedirle la camiseta, a lo que Messi accedió en el campo y después del partido se la entregó para la alegría de su marca.

Saludo final entre Messi y Castellanos (Foto: Infobae)

Pese al marcaje, Lionel Messi fue el goleador y la gran figura del partido con dos goles. El primero fue de Lauataro Martínez y luego Messi estiró la ventaja con un tanto de penal, tras una falta sobre Lo Celso, y con aprovechó un error de la última línea rival para picársela por encima del arquero para cerrar la goleada.

Al respecto del partido, el volante centroamericano dejó sus conclusiones acerca del enfrentamiento con el Selecciondao argentino. "Estoy triste por el resultado, pero enfrente teníamos a una gran selección, que es candidata a ganar el Mundial de Qatar. Nosotros admiramos a sus jugadores" cerró Castellanos.