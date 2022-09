Capitulo 21: Sin reacción

Godoy Cruz no tuvo un buen arranque de la vigésima primera fecha del Torneo Binance porque como local cayó con Boca por 1 a 0 y es su cuarto partido que no suma de a tres. Igualmente no ha sufrido un retroceso en la tabla de los promedios y por ahora observa los resultados de sus contrincantes en esta dura pelea. En esa misma jornada de viernes, en Parque Patricios, Banfield también sufrió un traspié contra Huracán por 3 a 1. En el inicio de la primera parte, a los cuatro, Alejandro Cabrera puso en ventaja al Taladro y al equipo dirigido por Diego Dabove le costó concretar el empate.

En una chance clara el uruguayo Matías Coccaro no pudo cambiar en gol el penal que ejecutó ante el arquero Facundo Cambeses. Sin embargo, el Globo comenzó su recuperación con las conquistas de Walter Pérez y Rodrigo Cabral. Más tarde, en los últimos instantes del complemento, Coccaro se tomó revancha y puso las cifras definitivas del conjunto quemero.

En el mediodía del sábado, Patronato perdió ante Defensa y Justicia por 2 a 1 en el estadio Norberto Tomaghello. Gabriel Alanís abrió el marcador para el Halcón y en el cierre del primer tiempo Jonathan Herrera igualó en el Patrón. Más tarde, en el segundo tramo Leandro Otormín no fue contemplativo y convirtió el tanto del triunfo del cuadro de Florencio Varela. De esta forma el elenco conducido por Facundo Sava se mantiene en el último lugar de la tabla de los promedios.

En esa tarde, Sarmiento se quedó con la final contra Arsenal. En el estadio Eva Perón los goleadores de la formación de Junín fueron Lisandro López y Jonathan Torres de penal. En consecuencia el Verde le ganó al combinado del Viaducto por 2 a 0.

En el tercer compromiso de esa jornada en la Fortaleza, Lanús logró su segunda victoria consecutiva al vencer a San Lorenzo por 2 a 0. En la primera etapa, Leandro Di Placido, tras un gran pase de Luciano Boggio, puso en ventaja al Granate a los 31 minutos. Después, en el segundo tiempo Brian Blando aumentó las cifras para los dirigidos por Frank Kudelka.

El domingo, el Tomba continuó con su diagrama y observó el empate, 1 a 1, entre Platense y Rosario Central en Arroyito. A los 14 minutos de la primera parte Ramiro González Hernández anotó la conquista del Calamar. No obstante el período inicial finalizó con la igualdad de Facundo Buonanotte para el Canalla. En el complemento la institución de Vicente López sufrió la expulsión de Carlos Villalba por doble amonestación.

En cambio este lunes en el Cementerio de los Elefantes Colón perdió duramente con Argentinos Juniors por 4 a 0. La alineación de La Paternal construyó la victoria durante el primer tiempo por las definiciones de Ávalos y Verón. Asimismo en la segunda parte Cabrera y Roa completaron la lista de los artilleros de los Bichos Colorados.

En Mar del Plata se cerró la fecha con la contundente victoria de Central Córdoba contra Aldosivi. El Ferroviario en este choque contó con el aporte goleador de López, quien marcó los tres goles en el segundo tramo. Por este traspié el Tiburón acompaña a Patronato en los últimos peldaños de la tabla de los promedios.