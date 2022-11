Rodrigo De Paul: "La final de la Copa América fue el partido de mi vida"

Una de las piezas fundamentales de la Selección Argentina de fútbol del medio de la cancha hacia adelante es sin dudas Rodrigo De Paul, que esta semana concedió una extensa entrevista a la plataforma Star+ donde contó todos los detalles de la experiencia vivida con el combinado nacional en la Copa América 2021 y la alegría de jugar el Mundial de Qatar 2022.



El actual volante del Atlético de Madrid, reveló los inconvenientes que surgieron en la previa de la competencia que culminó con la obtención de uno de los títulos más esperados para la Argentina.



"Aparece una pandemia, se juega sin gente, pero seguimos jugando en casa. Y de repente, la trasladan, justo a Brasil. Se te viene, lamentablemente, todo lo que había pasado en la anterior. Para nosotros fue duro el golpe, nos ayudó mucho que nos dejaban ir a jugar y volver al predio", aseguró el mediocampista.

El grupo

De Paul manifestó cómo se fortaleció el plantel durante ese tiempo que compartieron el torneo y la relevancia que tuvieron las ideas del 10 para que el grupo se afiance. "Siempre al Pequeño (Messi), al capitán, se le iban ocurriendo cosas, porque había pibes que venían hace poco. Entonces, dijo de hacer un asado. ´Pero hagámoslo nosotros, no le pidamos al chef´, habría dicho La Pulga. Nos encerramos en el quincho. A las 4 o 5 de la tarde Nico (Otamendi) puso el costillar, empezó el mate y a caer los pibes. Se levantaban de la siesta y caían: Dibu (Martínez), Juan Musso, todos, todo el grupo. Jugamos al truco. El Enano habló, yo también dije unas palabras´´, afirmó.

El penal errado

El número 7 de la Albiceleste también se refirió al penal que no pudo convertir en la semifinal de la Copa América. "Me dió mucha bronca errar el penal. Fui convencido, tranquilo, sabía que iba a hacer, quise ajustarlo y se me va por arriba. La sensación no es de errarlo, no pensás que te van a decir, decís ¨Les fallé¨. Hace 40 días que estamos todos juntos, yo vi que hay pibes que no vieron a los hijos nacer y yo les fallé. Te agarra un vacío. No hay comparación", argumentó.





Y reveló las palabras que le dijo Messi:"Estoy volviendo. Obviamente, el primero que viene es El Pequeño que me dice ´Yo también erré, quedate tranquilo que vamos a jugar la final´, algo así me dijo. Y justo después mío vuelve a atajarlo Dibu".

La mañana de la final

De Paul se explayó aún más y llegó a relatar lo que sucedió en la previa de aquel día glorioso.



"La mañana de la final, Messi había hecho una Copa América impresionante. Abríamos Instagram y todo decía Messi. Una cosa nunca vista. Le dije ´¿Vos sabés que hoy para vos...? Nosotros, claro, si perdíamos en el Maracaná otra final más de él, contra Brasil, Neymar, ´¿Vos sabés que si hoy perdemos, puede ser el último?´. Él estaba con el mate y me dice, ´´Sí´´. Ahí me dió tranquilidad, yo no sé si era ansiedad, miedo, pero se me movía todo por dentro. Estábamos a 10 horas de jugar la final. Estaba corriendo en la habitación. Él me dijo: ´Sí. O sos la persona más amada de la Argentina o pasas a ser...´. Me dije: ´Bueno, si este tipo esta así, yo tengo que demostrar tranquilidad, no puedo otra cosa´´, sostuvo.



“A Leo le gusta que lo trates como Leo, no como Messi. La mañana de la final de la Copa América le dije que para él podía ser el último: “Se”, me respondió tranquilo. Yo ahí pensé, si este tipo está así, me quedo tranquilo”.



🇦🇷 Rodrigo De Paul, en diálogo con @PolloVignolo. pic.twitter.com/0rNOZ90fks — TR SPORTS ® (@TrSports12) October 20, 2022

Y confesó: "No puedo ver los videos de la final. No sé con qué compararlo, fue impresionante. Fue el partido de mi vida. Te lo intento decir con la mayor sinceridad y humildad. Fue el mejor partido que jugué en mi vida, sin dudas. Estaba muy convencido, muy compenetrado, muy concentrado en lo que tenía que hacer. Me ayudó mucho errar el penal con Colombia".

"No puedo ver los videos de la final contra Brasil porque lloro. Fue el partido de mi vida".



🗣️ Rodrigo de Paul en @StarPlusLA. pic.twitter.com/GwTFtHWno7 — dataref (@dataref_ar) October 20, 2022

El entrenador

El futbolista, habló sobre la importancia del técnico, Lionel Scaloni, quien lo llevó al seleccionado nacional allá por 2018. "Siento que él tiene mucha confianza en mí y eso generó una química especial entre ambos. Siento que con él mirándonos ya nos entendemos", dijo.



"Me hizo cumplir el sueño más grande de mi vida y pude devolverle toda la confianza que depositó en mi. Siempre voy a dar un plus por él".



🗣️ Rodrigo de Paul, sobre Lionel Scaloni. pic.twitter.com/snRKxJ8jhB — TR SPORTS ® (@TrSports12) October 21, 2022

El Mundial

“Si en algún momento no estás pensando en el Mundial, te lo recuerda la tele, un amigo, la vieja que saca los pasajes, ponés las redes sociales y se inventan 200 canciones nueva. Es muy difícil faltando tan poco. Me da adrenalina, pero quiero que sea cuando sea. Quiero disfrutar el camino, los días que faltan. La mejor manera de llegar al Mundial es jugando, teniendo continuidad", manifestó.

En duda y un bombazo

Este viernes, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone perfiló el once inicial para el partido que su equipo jugará el domingo contra el Betis. Allí, está en duda si Rodrigo De Paul ingresará desde el inicio por la banda derecha o lo hará en su lugar, el argentino Ángel Correa, que convirtió tres veces en sus tres choques como titular.



A esto se suma que el volante de La Scaloneta no estaría cómodo en el Athletic donde es cuestionado por razones extrafutbolísticas y podría marcharse a la Juventus en el próximo mercado de pases, en enero de 2023.



El diario italiano Tuttosport, publicó que "Habría una ruptura entre De Paul y el entrenador, cansado de cierto tipo de actitudes y situaciones del jugador". La Juventus pretende reforzarse para la segunda parte de la temporada pero habrá que esperar para saber si el futbolista será compañero de Ángel Di María, Leandro Paredes y Matías Soulé. De Paul tiene contrato con el equipo colchonero hasta 2026.