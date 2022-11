No contaban con su astucia

En el estadio Norberto Tomaghello Defensa y Justicia cerró su participación en el Torneo Binance al superar por 3 a 1 a Atlético Tucumán. En el primer tiempo el Halcón generó una buena posibilidad pero se econtró con una gran intervención de Carlos Lampe, quien espectacularmente evitó la caída de su arco. Luego el Decano respondió con una corajeada de Pereyra ya que recuperó la pelota y se fue en busqueda del primer tanto. Sin embargo su definición no trajo graves consecuencias en el arco local.

Unos minutos después la primera parte tuvo su emoción porque Nicolás Fernández a puro talento armó su jugada y con un disparo de antología abrió el marcador para el conjunto de Florencio Varela. El equipo tucumano sintió el impacto y creó un ataque de riesgo a través del ingenio de Coronel, pero Tesuri no pudo marcar el descuento. A pesar del resultado la formación orientada por Julio Vaccari sufrió un cambio de planes por la lesión de Alanís. Por ello en su lugar ingresó Domínguez.

Más tarde, en la segunda etapa, Defensa mantuvo la pelota en poder y le costó ser más agresivo en los últimos metros del campo rival. En ese tramo la visita se quedó con 10 porque Manuel Capasso se fue expulsado por doble amonestación. Los dirigidos por Lucas Pusineri apostaron en una llegada por el talento de Coronel, quien al desbordar sufrió la falta de Colombo. Con el llamado del VAR, el árbitro Nazareno Arasa analizó la situación y finalmente cobró el penal. Mateo Coronel fue el encargado de la ejecución y venció a Ezequiel Unsain.

Igualmente el Halcón no se desmoronó porque sacó el pasaje ganador al tener en sus filas a Gastón Togni. El ex volante de Independiente controló el balón y fabricó una ideal oportunidad para anotar el 2 a 1. Asimismo el balón cayó en las redes de Nico Fernández y marcó el segundo tanto local. El mediocampista ofensivo del cuadro de Florencio Varela volvió amenazar el fondo de Atlético Tucumán y envió un centro fabuloso para que Fabricio Domínguez transforme en el 3 a 1 final. Con el talento de Togni y la cuota goleadora del ex atacante de San Lorenzo, la alineación conducida por Vaccari consiguió una buena victoria para cerrar un año complejo por las partidas de varios futbolistas importantes y por la salida de Sebastián Beccacece. Sin embargo los últimos resultados le dan una inyección de optimismo de cara al próximo año.