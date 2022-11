Otro ciclo cumplido en la Bodega

Otros más a la extensa lista. Durante este último tiempo en Godoy Cruz ser director técnico tiene fecha de vencimiento y en este caso no fue la excepción a esta regla. Luego de la dura caída en 1 y 57 contra Estudiantes, el club de calle Balcarce terminó este torneo en una racha negativa y antes de este encuentro llevaba diez partidos (entre Copa Argentina y Liga Profesional) que no conoce la victoria, la última vez en septiembre frente Arsenal en el Malvinas Argentinas.

Algunas versiones indican que el principal apuntado es un viejo conocido, se trata de Diego Flores. El Traductor, hoy sin trabajo, sería la principal opción; el ex ayudante de Marcelo Bielsa de 41 años estuvo al frente del Expreso en 28 cotejos; ocho victorias, once empates y nueve derrotas. Una efectividad del 41,67%.

En estas últimas semanas, en el mundo Bodeguero se empezó a manejar el rumor que Favio Orsi-Sergio Gómez no iban a continuar en el cargo en el próximo año por más que cumplieron el objetivo principal. ¿Qué sucedió? La sequía negativa y la seguidilla de compromisos por el calendario apretado, debido a la celebración de la Copa del Mundo, los dirigentes del Expreso estaban descontento por la parte física del plantel y el bajo rendimiento que venía mostrando en las últimas presentaciones.

Este fue el principal motivo que los popes decidieron cortar antes de tiempo el vínculo (vencía en diciembre de 2023) de la dupla y ahora vuelve a comenzar la tarea de buscar al reemplazante para el próximo campeonato. En la era de Orsi-Gómez que comenzó allá por abril, en la tarde del 17 de ese mes en Semana Santa debutaron con empate sin goles ante Vélez en el Malvinas y mostrando una gran versión en líneas generales, en más de una ocasión lo pudo ganar.

En el ciclo en el Tomba de los ex adiestradores de San Martín de Tucumán, tuvo una buena primera parte de la Liga Profesional hasta llegó a ser uno de animadores con un batacazo en la cancha de River y en el segundo tramo no mostró su mejor cara. Sufrió la baja sensible de Ezequiel Bullaude, el joven atacante maipucino que fue vendido al Feyenoord en una suma millonaria, fue una perdida sensible en su columna vertebral.

Las estadísticas que dejaron la dupla por Godoy Cruz en total, dirigieron 36 partidos; trece ganados, once empatados y doce derrotas en este periodo que había comenzado hace seis meses atrás. Quedó afuera en cuartos de final de la Copa Argentina cayendo en manos de Banfield por penales y no pudo ingresar a ningún certamen internacional del próximo año. Cumplieron la tarea principal de salvar la categoría. Otros entrenadores más a la extensa nómina que no llegaron al año de su mandato en la Bodega en resumen fue un aceptable paso de los ex comandantes de Ferro, entre otros.