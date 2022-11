La previa de Boca - Independiente

El Rey de Copas se encuentra en medio de una definición por el campeonato entre Racing y el conjunto de la ribera. La Liga designó a Darío Herrera como el árbitro principal del partido y estará acompañado por los asistentes Ezequiel Brailovsky y José Castelli. El cuarto árbitro será Julio Barraza. Los encargados del VAR serán Leandro Rey Hilfer y como su asistente Andrés Merlos. La transmición se dará por ESPN Premiun.

¿Cómo llega Independiente?

El equipo dirigido por Julio César Falcioni viene de vencer, en el Libertadores de América - REB, por 1-0 a Banfield en la 26° fecha de la Liga con gol de Damián Batallini. Luego de este encuentro se posicionan 14° en la tabla con 34 unidades.

Además se confirmó que el Rojo no participará de torneos internacionales en 2023, convirtiendose en el único de los denominados "5 grandes" en no competir en uno. La lista de concentrados que dieron a conocer este sábado hay bajas y altas: Las primeras son; Juan Manuel Insaurralde por un esguince de tobillo y se perderá el último partido en el Rey de Copas, ya que no renovará su contrato luego de diciembre y Facundo Ferreyra por una lesión muscular en el isquiotibial. Los segundos son; Alex Vigo y Sergio Barreto que vuelven luego de haber cumplido el partido de sanción por haber llegado a las cinco amarillas y Nicolás Vallejo, quién se recuperó de la luxación en el hombro.

¿Cómo llega Boca?

El conjunto dirigido por Hugo Ibarra viene de jugar el partido ante Gimnasia de la Plata por la fecha 25 que había sido suspendido por incidentes entre los hinchas del Lobo con la Policía y el asesinato a César Lolo Regueiro. En aquel encuentro venció al equipo de Néstor Pipo Gorosito por 2-1 con goles de Frank Fabra y Luca Langoni.

De esta forma superó a Racing en la tabla de posiciones, ubicándose en primer lugar con 51 punto, a uno de La Academia. En los convocados, El Negro sorprendió con la aparición de jugadores lesionados; Dario Benedetto, Marcos Rojo y Exequiel Zeballos. Sin embargo quien sí vuelve y tendrá la chance de disputar minutos es Nicolás Orsini, que por problemas en su rodilla lleva un mes alejado de las canchas.

El Xeneize en caso de ganar se coronará campeón de la Liga Profesional 2022, pero en lo contrario deberá esperar al resultado entre Racing - River.

Última vez:

El último enfrentamiento fue un 2-2 que se dio el 26 de febrero de este año por la cuarta jornada de la Copa de la Liga en el estadio Libertadores de América.

La última vez que el equipo de Avellaneda consiguió la victoria fue en el Torneo Binance Profesional 2021 por la 22° jornada por 1 a 0 con gol de Carlos Benavídez.

La última vez que Independiente ganó en la Bombonera fue por la Fecha 5 del Clausura 2012 en el histórico 5-4 con el Hat-trick de Ernesto Tecla Farias.

Historial:

El historial del clásico favorece a Boca, que sobre un total de 195 partidos se impuso en 73, contra 65 de Independiente y 57 empates.

Posibles formaciones:

Independiente: Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Edgar Elizalde y Lucas Rodríguez o Juan Cazares; Damián Batallini, Lucas Romero e Iván Marcone; Leandro Fernández y Leandro Benegas.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernandez, Alan Varela y Oscar Romero; Luca Langoni, Luis Vázquez y Sebastián Villa o Cristian Medina.