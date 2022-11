Uno x Uno: Recta final con sabor a muy poco

Gabriel Arias: (6) El primer gol terminó sorprendiendo al arquero luego de que Borja se le escapara a Sigali y a Mura, quien en el segundo también dejaría sin visión a Arias.



Iván Pillud: (7) Firme para el ataque. Peleo la mayoría de las disputas con la marca. Salió lesionado en el segundo tiempo.



Leonardo Sigali: (6) Generó el segundo penal.



Gonzalo Piovi: (5) Tuvo varios errores en la salida durante el PT.



Eugenio Mena: (7) Dio movilidad y seguridad en el ataque por el lateral. En la marca, cumplió al 100%.



Leonel Miranda: (4) Bajo mucho su rendimiento en el ST. Para la primera parte, mostró un poco de imprecisión.



Aníbal Moreno: (5) Se manejó de forma regular.



Carlos Alcaraz: (4) No concluyó ninguna jugada que haya aportado al juego del equipo. Tuvo dos posibilidades de gol frente al arco pero las desperdició.



Matías Rojas: (6) Pateó el penal y logró convertir el gol del encuentro, luego no tuvo mucho juego por su línea y las posibilidades que ofreció para abrir el marcador fueron de forma independiente.



Enzo Copetti: (4) Peleó todas las pelotas, pero tuvo muy pocas individuales. No optó por patear el segundo penal, sin justificación alguna.



Johan Carbonero: (5) Tuvo una jugada muy buena en el ST, que pegó en el palo y salió. Fue de mayor a menor.

Suplentes:



Facundo Mura; (4) Muy floja su presencia desde que ingresó.



Gabriel Hauche; (6) Entró muy prendido y metido al encuentro pero no logró contribuir mucho al juego.



Jonathan Galván; (1) Lo único que hizo fue errar la última posibilidad que tenía Racing para pelear el encuentro. No se entiende por qué fue él, el encargado de patear el penal.



Maximiliano Romero; Sin Calificar.



Nicolas Oroz; Sin Calificar.