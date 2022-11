Julio Vaccari: "Tengo una sensación de orgullo y agradecimiento muy grande hacia este grupo de jugadores"

Luego del triunfo contra Atlético Tucumán,, el técnico de Defensa y Justicia, Julio Vaccari analizó en conferencia de prensa: “Hicimos un primer tiempo de alto nivel, estuvimos muy intensos en la presión alta, nos los dejamos jugar, conectar. Sus internos no pudieron jugar. Por momentos les logramos cortar el circuito. Si Atlético no fue lo que fue durante todo el torneo es porque los chicos estuvieron agresivos, intensos, tuvimos un mérito muy grande”.

Además informó: “Lo de Alanis fue una lesión muscular, sintió una molestia. Habrá que hacerle estudios para ver qué tiene. Manu Duarte viene arrastrando una lesión en el tobillo. Tiene la zona muy sensible, se volvió a resentir, habrá que hacerle estudios pero no creo que sea algo grave”. También agregó: “Vamos a planificar la pretemporada, ver en qué puestos consideramos que necesitamos reforzarnos; pero fueron siete fechas muy frenéticas, no nos ha dado tiempo de pensar a futuro. Ya lo haremos en estos días”.

Por su parte el entrenador del equipo de Florencio Varela comentó: “Se lo dije a los chicos antes de empezar el partido, tengo una sensación de orgullo y agradecimiento muy grande hacia este grupo de jugadores. Siento orgullo por el esfuerzo que han hecho. Nos propusimos ganar los dos últimos partidos y ver qué pasaba con los otros resultados, y los jugadores se hicieron cargo de la situación. Un orgullo muy grande por ellos”.

Después describió: “Uno no piensa en la parte personal. Desde que nos hicimos cargo yo siempre me encargué de resaltar algo muy importante: yo me tenía que adaptar a los jugadores. Y fue lo que pasó. La verdad que fui un acompañamiento para los chicos. Siento orgullo de ser el responsable de este equipo y del esfuerzo que han hecho en estos últimos siete partidos”.

Finalmente Vaccari destacó: “Lo que más valoro de lo logrado es convertirnos en un equipo agresivo, aguerrido, que salga a buscar en todo momento, y cuando no se puede hacernos fuertes en la parte defensiva. Eso para mí es lo más destacable. Que los jugadores hayan dejado la vida por el equipo, por la camiseta”.