Rapido y goleador

El estadio Giusseppe Meazza fue testigo de un gran tanto que convirtió Joaquín Correa para el triunfo de Inter contra Sampdoria por 3 a 0. en el marco de la duodécima fecha de la Serie A. Además de la estupenda definición, esa jugada fue toda fabricada por el delantero de la Selección Argentina ya que arrancó desde su propio campo, aceleró, dejó la mitad de la cancha y sacó un fuerte disparo que venció al arquero Emil Audero. En consecuencia por toda esa intervención fue uno de los grandes héroes de la jornada a pesar de que estuvo en el último tramo de la segunda etapa.

En el primer tiempo el Tucu Correa fue parte del banco de suplentes pero en la formación conducida por Simone Inzaghi estuvo desde el inicio Lautaro Martínez. El ex atacante de Racing no pudo marcar, aunque el elenco local contó con otras variantes en la red. Por ejemplo Edin Dzeko ya que con su movilidad complicó a la defensa de la Samp. Sin embargo el ex goleador de Manchester City no fue el autor del primer gol. En realidad el artillero que rompió el 0 a 0 fue Stefan de Vrij a través de un cabezazo.

El conjunto milanés mantuvo su ambición de tres cuartos de cancha hacia adelante y por ello su victoria estuvo asegurada. Además la visita no generó peligro en arco defendido por André Onana. Cerca del final de esa primera parte, Inter aprovechó un tiro libre desde su fondo y Nicolò Barella le sacó todo el jugona a ese balón para convertir el 2 a 0.

Más tarde en el complemento los dirigidos por Inzghi crearon nuevas llegadas en búsqueda de una nueva conquista. Los ingresos de Lukaku y de Correa en los lugares de Martínez y Dzeko le brindaron aire fresco al frente de ataque. De esta manera el ex delantero de Estudiantes de la Plata cuando tuvo la pelota en su poder ayudó en defensa, corrió velozmente hacia el terreno de Sampdoria y sacó un disparo fabuloso que aplaudió todo el mundo interista. También Lionel Scaloni, más su cuerpo técnico, ya que se acerca el Mundial y es una buena noticia que haya otro goleador de gran presente en el plantel albiceleste. Con esta eficaz tarea la escuadra nerazzurri ganó por 3 a 0 y se mantiene al acecho de Napoli, Milán y Lazio.