Facundo Medina: "Estar en la prelista del Mundial es algo muy lindo"

En el mes del Mundial, el defensor argentino, Facundo Medina dialogó con D-Sports Radio sobre su inclusión en la prelista de la Selección Argentina para Qatar 2022.



"La Selección está pasando un gran momento, espero que el ambiente siga así", arrancó el jugador de 23 años que se desempeña en el Racing Lens de Francia. "Creo que vamos a tener un gran Mundial y ojalá se pueda dar", sostuvo.



Luego, se refirió a las lesiones que aparecieron en los últimos días y aquejan a varios jugadores de la Albiceleste. "Molesta de varias formas. Si un jugador importante no está, no solo por lo futbolístico, sino por lo que valen como personas para el grupo. Espero que no haya más lesiones", agregó.



Finalmente, expresó sus sensaciones de ser parte de la nómina preliminar que dió Lionel Scaloni de cara a la cita mundialista. "Estar en la prelista de la Copa del Mundo ya es algo muy lindo. Mi sueño es poder estar en el Mundial", cerró.

Sus participaciones antes del Mundial

Facundo Medina tuvo su paso por las inferiores de River, Talleres de Córdoba y las juveniles de la Selección Argentina que conducía Fernando Batista. En 2019, fue campeón Sudamericano Sub 20 en Chile, jugó el Mundial Sub 20 de Polonia y logró la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima.

Luego, en la pandemia le llegó la posibilidad de partir al Racing Lens que le dio experiencia europea. Fue campeón del Preolímpico en Colombia junto a la Selección Argentina Sub-23. Jugó con la Albiceleste en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hasta que en ese mismo año le llegó la oportunidad de formar parte de la lista del combinado mayor para las Eliminatorias Sudamericanas de octubre de 2020. Debutó en la altura de La Paz, en la victoria ante Bolivia (2-1).

Un año más tarde, Lionel Scaloni llamó de urgencia a Medina para la triple fecha de Eliminatorias. Aquella vez, el oriundo de Villa Fiorito, se enteró de la convocatoria por un tuit de la cuenta oficial del Seleccionado. En esos partidos, el defensor no sumó minutos.





En septiembre de 2022, en la última gira previa al Mundial de Qatar, el entrenador argentino pensando en Honduras lo incluyó en los entrenamientos como tercer central en la línea de cinco del fondo. No sumó minutos en aquel partido, tampoco lo hizo contra Jamaica.



En la lista preliminar de 55 jugadores con posibilidades de viajar a Qatar 2022, Scaloni incluyó a Facundo Medina entre los 13 defensores junto a: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romeero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth, Nehuén Pérez, Lucas Martínez Quarta y Marcos Senesi. El jugador deberá esperar hasta el lunes 14 de noviembre cuando el DT dé a conocer la lista definitiva.