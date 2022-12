Gerardo Martino: "Mientras tengamos opciones lo seguiremos intentando"

Después de la derrota ante la Selección Argentina por 2 a 0, el técnico de México, Gerardo Martino, aseguró en la conferencia de prensa: "Mientras uno tenga posibilidad, siempre hay que intentarlo. De la misma manera que Arabia tiene necesidad de ganar el partido, nosotros tenemos la misma necesidad. Arabia necesita meter goles, nosotros necesitamos meter goles”.

A su vez el ex entrenador del seleccionado argentino resaltó: "Creo que en el minuto 60 fue el gol de Argentina y pensábamos que el desgaste de los delanteros sería grande y habría que cambiarlos. Con los de Vega y Chuky Lozano que lo pidió volvimos a nuestro sistema. Fallamos claramente en el primer gol y Messi en cinco minutos te hace daño aunque antes no haya hecho nada". Por su parte profundizó: "Mientras tengamos opciones lo seguiremos intentando. Cambio táctico no nos faltó. Encontraremos la mejor forma de encarar el partido contra Arabia. Sobre Edson, entendí que este era el equipo que tenía que iniciar".

Por otro lado comentó: "La postura de la gente es la misma que ustedes le dicen. Ustedes tienen una mirada de 60 minutos, y no una de 30 minutos. Si ustedes le cuentan la mirada de 30 minutos, la gente va a seguir enojada”. Asimismo describió: “Andrés tuvo una lesión muscular y los minutos que jugó en el primer tiempo y después seguimos jugando con la misma solvencia. Si no me equivoco Argentina no tuvo situaciones de gol claras, y los dos goles vinieron de remates de fuera. Creo que están todos los 26 en condiciones de jugar”.

No obstante resaltó: “Además necesitamos que del otro lado haya un ganador y si es por varios goles mejor, pero no tengo ninguna duda que lo vamos a intentar hasta gastar todo lo que tengamos”. También el ex volante de Newell’s Old Boys, Tenerife y Lanús señaló: El segundo gol de Polonia hoy hizo daño, y el segundo gol de Argentina hizo mucho más daño”.

Luego sobre el plan de juego que propuso contra la escuadra albiceleste opinó: "Pensamos que era la mejor manera de hacer frente a Argentina. Nos interesaba ir al espacio. Los cambios estaban previsto en busca de las bandas y el espacio y puede que no lo consiguiéramos de la manera esperada". Mientras tanto adelantó: "Mientras tengamos opciones lo intentaremos. Necesitamos hacer tres goles al menos".

Por último Martino sostuvo: “Debería contestarle algo que no lo vi. Sí tuvo espacios en la jugada del gol. Nosotros cometimos un error que tuvo que ver con juntar a los tres mediocampistas del mismo sector por donde salió Argentina. Cuando no pudimos abortar esa salida, el rival encontró a Messi solo”.