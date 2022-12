Lionel Scaloni tras el inolvidable triunfo: “Hay que seguir por este camino”

Tras la dura piña del debut, Argentina ya no le quedaba margen para el error y solamente no le quedaba más remedio que ganar en la tarde de este sábado para seguir dependiendo de sí mismo. Luego de un primer tiempo estratégico, ninguno quiso arriesgar y se analizaron en esos primeros 45’, en el segundo tiempo fue la Albiceleste que salió decidido a buscar el triunfo y lo consiguió por los golazos de Lionel Messi y Enzo Fernández para tres puntos vitales para así acomodarse en el grupo C, una unidad debajo de Polonia (su próximo rival).

En medio de la euforia, Lionel Scaloni brindó la tradicional conferencia de prensa, el director técnico nacido en Pujato: “El vestuario estaba bien en el entretiempo. Sabíamos de la dificultad del partido, le pedíamos paciencia a los jugadores. Tenemos grandes futbolistas y además a Leo, eso es importante” comenzó remarcando sobre como encontró al grupo cuando terminaron los primeros 45’ del compromiso. En las sensaciones que dejo esta inolvidable victoria, el santafesino de 44 años bajo las revoluciones: “La sensación hoy es alegría. Festejamos, pero mañana hay que preparar el partido siguiente. La alegría dura muy poco y hay que tener equilibro cuando se gana y cuando se pierde”, cabe recordar que el combinado Nacional vuelve a jugar el próximo miércoles desde las 16:00 frente al elenco europeo.

Por otra parte, el joven adiestrador hizo un balance sobre el rendimiento de sus dirigidos: “Ellos presionaban bien, estaban haciendo su partido. En el inicio del segundo tiempo hicimos alguna gestión en el descanso y empezamos a ver mejoría con Guido (Rodríguez) en campo y luego con Enzo (Fernández)” comentó, el DT en declaraciones con los periodistas presentes. Para finalizar, Scaloni concluyó acerca de este espectáculo: “Sabíamos que iba a ser un encuentro difícil, porque México nos plateó un cotejo diferente al que venía haciendo normalmente, teníamos la sospecha de que podía jugar con línea de cinco” sentenció.