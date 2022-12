El uno por uno de México en la derrota 2 a 0 ante Argentina

ARQUERO

Guillermo Ochoa (4): Más allá de que Argentina tuvo pocos remates al arco, Ochoa no pudo ser un factor diferencial para salvar a su equipo.

DEFENSORES

Kevin Alvarez (5): Por la banda izquierda Argentina no fue profunda y él fue una de las causas. Es verdad que no se atacó mucho por ese lado, pero las veces que sí, estuvo firme en la marca.

Néstor Araujo (5): Fue el más firme de los tres centrales que paró Gerardo Martino. Fue complicado de pasar en las veces que el rival intentó atacar por su lado.

César Montes (4): Fue el más pendiente de Lautaro Martínez, quien prácticamente no pudo tocar la pelota. Mucho más trabajo no tuvo porque Argentina no atacó por el eje y no ingresó al área con pelota dominada.

Héctor Moreno (4): Trabajó mucho de relevo del lateral izquierdo por el desequilibrio de Ángel Di María. Pero no destacó ni en defensa, ni en el momento en el cual México trató de mantener la pelota, porque el equipo no supo que hacer.

Jesús Gallardo (3): En el ataque no fue profundo y en defensa sufrió a una de las figuras de la tarde como fue el Fideo.

VOLANTES

Luis Chávez (2): Al igual que todo el mediocampo del Tricolor, tuvo una funcionalidad más de marca que de juntar pases o crear juego. Se lo cedió al rival y él no pudo marcar la diferencia.

Héctor Herrera (3): Uno de lo de más experiencia, no logró ayudar al equipo. Obviamente el partido no era para un jugador como él. México no quería la pelota.

Andrés Guardado (2): Otro que sufrió el planteamiento defensivo fue su capitán y que encima salió lesionado antes del entretiempo.

DELANTEROS

Hirving Lozano (2): Su equipo dependía de él para un contraataque y, más allá de que el contexto no lo favoreció, no aprovechó sus oportunidades.

Alexis Vega (4): Las pocas veces que patearon al arco fue a través de los pies de Vega. No fueron claras, tampoco peligrosas, pero fue lo que destacó en los 90 minutos. Aún así no pudo hacer más.

SUPLENTES

Érick Gutiérrez (3): Jugó un tiempo. Entró con ganas pero se apagó en el segundo tiempo. También salió en la foto como el jugador que gambeteó Enzo Fernández en el segundo gol.

Uriel Antuna (3): Tuvo pocas pero se notaron sus ganas. Te quedan las dudas de que si podría haber aprovechado más las chances que tuvieron sus compañeros titulares.

Raúl Jiménez y Roberto Alvarado (sin clasificar): Tocaron pocas pelotas y casi ni participaron.