Canelo Álvarez amenazó a Lionel Messi

Ya pasaron dos días y la derrota de México frente a Argentina todavía le sigue afectando a los hinchas mexicanos, a pesar de los memes y chicanas, en estas horas circuló un video en el que el "10" de Argentina, Lionel Messi, parece que está pisando la camiseta de México, y esto a Saúl Canelo Álvarez no le agradó para nada.

No mames Canelo, nomás se quitó el botín y alcanza a pegarle sin querer a la playera de México🤣🤣🤣 sacan todo de contexto pic.twitter.com/4Ft5ERk0iq — MAU (@LuckCollector_) November 28, 2022

El campeón del mundo en pesos medianos tuiteó en sus redes, respecto a la supuesta falta de respeto de La Pulga a la camiseta "tricolor" .

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

También "amenazó" a Messi tras el episodio ocurrido y dijo que rece para que no lo se encontrara.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Canelo continuó con una seguidilla de tweets en las que dijo que el jugador del PSG tiene que respetar a su país y que la afición es diferente y que los hinchas como ejemplo, otra.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

la afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!! https://t.co/fuvEbA28aA — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Momentos después, el periodista mexicano David Faitelson saltó a defender al astro argentino y tildó de "payaso" a Canelo.

Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol.

¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, @Canelo, el traje de “payaso”. Eres un boxeador serio. Sigue así… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

Al ídolo mexicano no le agradaron las palabras de su compatriota, quien ya había tenido anteriores discusiones, y dijo que no era mexicano, esto debido a su origen israelí, y porque siempre defiende a la gente que no es del país norteamericano.

Tu cállate cabron que tú no eres mexicano!! siempre defiendes a todos menos gente de mexico, le tiras cagada a todo Mexico y se la cromas a los demás ponche hipócrita cabron. https://t.co/4givIFabHQ — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Faitelson salió a contestarle al campeón de pesos medianos y éste volvió a responderle.

Tu no sabes nada… y de serio menos!! https://t.co/4givIFabHQ — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Una cosa es que sean mejor que nosotros (en fútbol) otra cosa es respeto. https://t.co/4givIET8FQ — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Jugadores como Sergio Kun Agüero, también saltaron a contestarle a Canelo y defender al capitán argentino.