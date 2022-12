Canelo Álvarez amenazó a Lionel Messi

Han pasado dos días y la derrota de México frente a Argentina sigue afectando a los aficionados mexicanos, a pesar de los memes y las chicanas, en estas horas ha circulado un vídeo en el que el "10" de Argentina, Lionel Messi, aparentemente, pisando la camiseta de México, y esto a Saúl Canelo Álvarez no le gustó para nada.

Canelo Álvarez, multicampeón mexicano de boxeo, se descargó en sus redes sociales contra ¡MESSI! porque supuestamente habría "limpiado" el vestuario con la camiseta de México. ¿Fue tan así?



📺 #ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/MQXUuFX901 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2022

El campeón mundial de peso medio tuiteó en sus redes sobre supuesta falta de respeto de La Pulga a la camiseta 'tricolor'.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

También "amenazó" a Messi después del episodio y le dijo que rezara para no encontrarse con él.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Canelo continuó con una serie de tuits en los que dijo que el jugador del PSG debe respetar a su país y que la afición es diferente y que la afición como ejemplo, otra.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

la afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!! https://t.co/fuvEbA28aA — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Momentos después, el periodista mexicano David Faitelson salió en defensa del astro argentino y llamó "payaso" a Canelo.

Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol.

¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, @Canelo, el traje de “payaso”. Eres un boxeador serio. Sigue así… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

Al ídolo mexicano no le gustaron los comentarios de su compatriota, que ya había tenido discusiones anteriores, y declaró que no era mexicano, por su origen israelí, y porque siempre defiende a las personas que no son del país norteamericano.

Tu cállate cabron que tú no eres mexicano!! siempre defiendes a todos menos gente de mexico, le tiras cagada a todo Mexico y se la cromas a los demás ponche hipócrita cabron. https://t.co/4givIFabHQ — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Faitelson salió a responder al campeón de los pesos medios y éste le respondió de nuevo.

Una cosa es que sean mejor que nosotros (en fútbol) otra cosa es respeto. https://t.co/4givIET8FQ — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Jugadores como Sergio Kun Agüero, también saltaron a responder a Canelo y defender al capitán argentino.