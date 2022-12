Guardado: "Sé la persona que es Leo"

El volante de la Selección de México, Andrés Guardado, se metió en la polémica que sembró el boxeador Saúl Canelo Álvarez y defendió a Lionel Messi. Todo comenzó cuando el campeón del mundo de los supermedianos en sus redes sociales mostró su enojo al observar la camiseta mexicana en el suelo del vestuario albiceleste y amenazó al talentoso futbolista. El mediocampista de Betis comentó su relación con el célebre jugador que brilló en Barcelona en una entrevista con algunos medios argentinos: “Yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como el de mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente, a lo mejor, Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario, y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado. Pero para mí, realmente, me parece una tontería de lo que se está hablando porque no tiene mayor importancia. Para mí, vuelvo a repetir, Leo ha tenido muchos detalles no sólo conmigo, con muchos compañeros de profesión que saben cómo es y más allá de lo que se ha hablado es puro para generar polémica o vender cosas".

Además resaltó: "Cada vez que he tenido la posibilidad de pedirle algo a Messi, un cambio de camiseta o una foto con mi hijo, siempre los ha hecho". Luego sostuvo: "El que nunca haya estado en un vestuario de fútbol no entiende. Es un acuerdo con los utileros, es tal cuál: cuando tu dejas todo lo sudado en el suelo es todo para lavar y lo que no dejas en el suelo te lo llevas tu a la casa. La ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta o la del rival, siempre es así. De hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo y yo también la tiré al suelo (aunque no se grabó) para que me la lavaran. En el vestuario se entiende así porque somos futbolistas, sabemos lo que se vive en un vestuario y no le dimos mayor importancia”.

Finalmente Guardado señaló: "Soy anti redes sociales, no entiendo la magnitud de lo que pasó. Vi el Tweet principal de Canelo donde se sintió ofendido por la imagen… Puedo entender a Canelo porque nunca ha estado en un vestuario, pero más allá de eso es lo que es y no hay que darle mayor importancia".