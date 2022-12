La Selección venció a Polonia y clasificó a los octavos.

Argentina cumplió y está en la siguiente fase del Mundial. Tuvo sus dudas después de la temprana derrota frente a Arabia Saudita, pero supo remontarse y quedar primer del grupo. Polonia, por su parte, clasificó segunda debido a tener menos tarjetas amarillas que México, ya que los Aztecas vencieron a los saudíes por 2-0 y tenían la misma diferencia de gol.

El partido empezó mejor para el equipo argentino, con un Lionel Messi activo, haciendo jugar al equipo. A los 10', el astro del PSG tuvo la primera chance pero el arquero Wojciech Szczesny mandó el remate al córner. Argentina siguió generando oportunidades pero no pudo concretarlas. A los 35', Julián Álvarez tuvo una clara ocasión en la que Szczesny tapó el disparo, pero el jugador del Manchester fue a buscar el rebote, mandó el centro, y el arquero de la Juventus le provocó una penal a Messi que fue cobrado por la intervención del VAR. El capitán del equipo tomó la responsabilidad y el arquero polaco le contuvo el gol. Minutos más tarde, tras otra pegada de Ángel Di María, Rodrigo De Paul no pudo controlar el rebote. Ambos países se fueron 0-0 al descanso.

Ya en el complemento, a los 55 segundos, Nahuel Molina mandó un busca pie que Mac Allister supo conectar, para poner a Argentina en ventaja. A los 60', el exjugador de Boca tuvo una nueva oportunidad pero no terminó en nada. Siete minutos más tarde, tras 27 toques, Enzo Fernández asistió a Álvarez para poner el 2-0 global en el marcador. El equipo siguió atacando y pudo haber estirado la ventaja con chances que tuvieron Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez. Finalmente, el seleccionado nacional avanzó y se vera la cara con los Australianos. Los polacos, por su lado, chocarán con Francia el domingo 4.

Post-partido, Messi dio su opinión de como jugó el equipo: "De haber errado el penal, el equipo salió fortalecido de eso. El equipo estaba convencido de que íbamos a ganar, era cuestión de que entre el primero. Una vez que hagamos el gol, el partido se iba a jugar como queríamos nosotros".

En ese sentido, destacó cómo se adaptaron los jóvenes que disputan sus primeros partidos en la Selección, como Alexis Mac Allister o Enzo Fernández. "Lo dijimos desde el principio. El que le toca entrar sabe lo que tiene que hacer y está totalmente preparado siempre. Es la fortaleza de este grupo, la unión y que cuando a uno le toca, responde", dijo La Pulga sobre como se adaptaron Mac Allister y Fernández al equipo.

También dijo que la polémica con Canelo Álvarez fue un mal entendido: "El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie. Es parte de un vestuario", no tengo que pedir perdón, ni le falté el respeto a la camiseta de México ni a nadie", quedó ahí, no pasa nada".

Scaloni, en conferencia, hizo un análisis del partido y que no se ve como favorito en lo que queda del Mundial: "Hicimos un buen partido y hay que seguir. No somos candidatos ni favoritos, seguimos siendo los mismos. Somos un equipo difícil y vamos a dar pelea. Es totalmente errado pensar que vamos a ser campeones por ganar hoy".

Como dato extra, Messi superó a Diego Maradona y se convirtió en el jugador de Argentina con más partidos jugados (22).

Resumen:

Formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Juan Foyth, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Polonia: Wojciech Szczesny; Matty Cash,Kamil Glik , Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski; Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zielinski; Przemyslaw Frankowski; Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski. DT: Czesław Michniewicz.