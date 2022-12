La pelota los vuelve a encontrar

Szymon Marciniak fue designado por la FIFA para que dirija el partido entre la Selección Argentina y Australia. El árbitro polaco estará acompañado por los jueces de línea Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz. A su vez el guatematelco Mario Escobar será el cuarto árbitro. Mientras tanto en el VAR estará el polaco Tomasz Kwiatkowski; el alemán Marco Fritz se ocupará del funcionamiento AVAR; el italiano Alessandro Giallatini será encargado del VAR de fuera de juego; y el apoyo de VAR será del francés Benoit Millot. Por otro lado el referee de 41 años también se encargó de los destinos del encuentro entre Francia y Dinamarca. Durante la primera etapa de ese compromiso amonestó a Andreas Christensen y Andreas Cornelius en el equipo danés, y a Jules Koundé.

La máxima autoridad de este cotejo tiene su experiencia con el seleccionado albiceleste ya que en el Mundial de Rusia estuvo al frente del empate contra Islandia. En ese cotejo por la infracción que sufrió Maximiliano Meza cobró el penal que Lionel Messi no pudo transformar en gol. Unos minutos más tarde, no tomó ninguna resolución ante una falta que sufrió Cristian Pavón en el borde del área. Mientras tanto, durante el desarrollo de los 90 minutos, no mostró tarjetas amarillas.

El colegiado polaco antes de llegar al referato tuvo un fuerte lazo con el ciclismo. Luego comenzó a jugar al fútbol y se sumo a Wisla Plock, el cuadro de su ciudad. Sin embargo cambió drásticamente y se volcó por el arbitraje. En 2002 llegó su gran oportunidad de dirigir y en 2011 la FIFA lo nombró como uno de sus miembros. En 2014 cumplió su debut en la Champions League, y luego llegaron las posibilidades de arbitrar: cuartos de final de la Europa League y la final entre Suecia y Portugal por el Campeonato Sub-21 de Europa. Otro peldaño subió cuando el inglés David Elleray lo apadrinó para que se integre al CORE (Centro de la UEFA para la excelencia del arbitraje).