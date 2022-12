Nuevamente él como mejor jugador del partido

En un partido tan importante como el de esta oportunidad, hay que estar muy centrado y dejar dentro de la cancha, todo lo que se viene preparando, para demostrar que uno merece el premio de la recta final.

Lionel Messi volvió a hacer de las suyas. En el minuto 35´ encontró una posibilidad para abrir el marcador. Desde afuera del área sobre la marca de Nathan Aké, logró desprenderse y darle el pase, la diagonal que puso a la Argentina en ventaja, a Nahuel Molina quien define muy delicadamente, para que quede de recuerdo.

https://twitter.com/Argentina/status/1601300469506314241?t=1nUeUGKhRvef7thZvsyoog&s=19

Por otro lado, estuvo sumamente cerca de anotar otro gol olímpico con la Selección. Midió, calculó y disparó al arco, todos los argentinos nos ilusionamos con gritar ese gol magnífico, pero tuvo un desvío milimétrico por sobre el travesaño y nos dejó anonadados a todos.

https://twitter.com/Argentina/status/1601313607253368832?t=1nUeUGKhRvef7thZvsyoog&s=19

Para asegurar y ampliar la ventaja tras una falta al "Huevo" Acuña sobre el área, Messi se encargó de rematar con jerarquía y elegancia.

https://twitter.com/Argentina/status/1601316417294442498?t=YIzto_6wBtVGemKqTFB7mQ&s=19

No solo Lionel Messi dio repercusiones acerca de esto, pero durante todo el encuentro intentó entender el razonamiento del Antonio Lahoz, árbitro del partido, a la hora de anotar una amonestación o de cobrar en su debido tiempo una falta sin demorar el juego y más detalles que dejaron los siguientes pensamientos:

"No quiero hablar del árbitro, porque te sancionan, no podes decir lo que pensás. La FIFA tiene que reveer eso, no puede ponerlo en una instancia así, que el árbitro no esté a la altura"