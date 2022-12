Louis Van Gaal: "Es doloroso ver como hemos sido eliminados"

Esta tarde, Argentina y Países Bajos se enfrentaron en el Estadio Lusail por los Cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. En un partido digno de una competencia mundial, la Albiceleste con garra, alma, corazón y vida se quedó con la victoria en la instancia de penales (4-3), luego de haber igualado en el tiempo regular, 2 a 2.



Al finalizar el duelo, el entrenador neerlandés Louis Van Gal analizó el encuentro en conferencia de prensa, evitó polemizar con Lionel Messi y confirmó su salida de la Naranja Mecánica.



"He hecho un cambio de dos jugadores. Teníamos la posesión y cuando la teníamos no encontrábamos al hombre libre. Lo intenté cambiar en el descanso. Argentina ha tenido que adaptar su sistema y nos hemos beneficiado. Hemos luchado en la segunda parte para tratar de remontar el 0-2 con un rival como Argentina que presiona con mucha intensidad", sostuvo.

Y agregó: "Hemos ganado muchas cosas y he disfrutado mucho de esta temporada. Es muy doloroso ver como hemos sido eliminados porque he intentado todo para evitar esta situación".



"No voy a seguir de en la selección porque era solo para este período. Este era mi último partido. He disputado veinte partidos y no he perdido ninguno. Puede verlo en google. Es una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí. Veo esta etapa muy positiva. Hoy no me siento así", indicó.



Más tarde, prefirió no referirse a Lionel Messi quien tras la clasificación a Semifinales le reclamó por sus dichos previos al encuentro sobre su "poca influencia" al no tener contacto con la pelota.

Messi, cara a cara con Van Gaal. pic.twitter.com/2sNTRlnupI — DEPORTV (@canaldeportv) December 9, 2022



"Hicieron un gol con un gran pase de Messi. Después hemos mostrado nuestro fútbol y teníamos ventaja de altura con los delanteros. Nos ha ido bien y hemos logrado el empate", señaló.



El entrenador, también dio una versión poco creíble sobre lo que ocurrió entre ambos planteles tras la definición. "No sé qué ha pasado, no estuve ahí. Ha habido un cruce de palabras, pero no puedo decir mucho más", respondió a la prensa.

Fin de otro ciclo

El técnico sufrió la segunda eliminación por penales ante Argentina como pasó en las semifinales de Brasil 2014.



Al recordar el momento que se dio este viernes, expresó: "En los penales nos faltó suerte, son una lotería. Hemos fallado los dos primeros y después estuvimos sujetos a patear con mucha presión, pero aun así pudimos convertir. No nos alcanzó".



Y aclaró: "No tengo ningún tipo de reproche. Perder por penales es mala suerte. Creímos que lo podíamos ganar pero Argentina es un gran equipo, una potencia mundial".



Luego, Van Gaal confirmó que no seguirá "ejerciendo el cargo como seleccionador" de Países Bajos, puesto que tomó en septiembre de 2021, lugar en el que antes estuvo Frank De Boer. "He disfrutado mucho de esta etapa, la tercera en el equipo de mi país. Durante todo este tiempo no hemos perdido", enfatizó sobre su segundo ciclo, en el que consiguió 14 victorias y 6 empates.



"Los jugadores han luchado hasta el último minuto. Dejo un grupo excelente, es equipo muy unido a nivel personal y futbolístico, con un fuerte espíritu", finalizó.

