Previa Argentina- Croacia: Duelo de guerreros

Argentina y Croacia buscarán este martes, 13 de diciembre, un lugar en la Final de la Copa del Mundo 2022. Los dos equipos llegan con serias aspiraciones a coronar su participación en la competencia y conquistar, posteriormente, la gloria.



El Estadio Lusail será testigo de un duelo de dos selecciones de guerreros, liderados por Lionel Messi, en la Albiceleste y Luka Modric, para los balcánicos. El árbitro designado para esta ocasión será el italiano, Daniele Orsato quien ya estuvo al frente del encuentro entre Argentina y México por la segunda jornada del Mundial.



Los conducidos por Lionel Scaloni llegaron a Semifinales luego de sufrir, luchar y vencer en los penales a Países Bajos, tras empatar en el tiempo regular 0 a 0. Los croatas tumbaron en Cuartos de final a uno de los grandes favoritos, Brasil, también en la tanda de penales, donde se lució el arquero, Dominic Livakovic.



Ambos encuentros fueron desgastantes porque atravesaron la prórroga a días de disputarse las semifinales. Argentinos y croatas demostraron tener el valor suficiente para no darse por vencidos, creer en sí mismos y seguir luchando hasta alcanzar su objetivo: quedar entre los cuatro mejores del Mundial 2022.



Quizás en la previa, la Albiceleste parte como la favorita pero los balcánicos no se quedan atrás. Además de tener poca prensa, son los subcampeones del Mundial de Rusia 2018. Messi, campeón de América, se erigió como el líder que pidió a la gente que siga creyendo tras la derrota inicial contra Arabia Saudita. Del otro lado, Modric llega como el jugador histórico, emblema de una Croacia que solo perdió uno de los últimos 22 partidos que disputó.



El duelo, lindo de ver, será un reto a todo o nada para ambos seleccionados. En Argentina, Scaloni no podrá contar con Marcos Acuña ni Gonzalo Montiel por acumulación de amarillas. Tampoco con Alejandro "Papu" Gómez quien sigue entrenando diferenciado por un esguince. La buena noticia en las última horas fue la inclusión (en el último entrenamiento) de dos tocados: Ángel Di María y Rodrigo De Paul.

Por su parte, Croacia no cuenta con jugadores suspendidos, pero al venir de jugar dos encuentros con prórrogas, el entrenador espera hasta último momento para dar la formación final. Aunque todo apunta a que "los de siempre" estarán presentes: Perisic, Brozovic, Lovren y Modric, acompañados por el arquero Livakovic y el central, Gvardiol.

Si de historia se trata, Argentina y Croacia cuentan con antecedentes y datos interesantes que avalan su llegada a Semifinales. La Albiceleste nunca fue eliminada en esta instancia. Las dos últimas veces que los sudamericanos estuvieron entre los cuatro mejores fue para luego, clasificar a una final que perdieron (Italia, 1990 y Brasil, 2014). Contrariamente, en las dos semifinales anteriores a esas, encontramos a la Albiceleste bicampeona, en 1978 y 1986.



En el Mundial 2018, Argentina jugó con Croacia en la fase de grupos. Allí el combinado Nacional terminó cayendo por goleada, 3 a 0, ante el combinado eslavo.





Los europeos superaron la fase de grupos solo tres veces en su historia, y en las tres lo hicieron llegando a Semifinales.



Por eso el evento máximo de este martes no se vive como una revancha, sino con pasión y admiración por los guerreros que estarán en cancha. Seguramente, con toda su destreza y entrega, harán vivir el fútbol al público con total alegría.



Otro dato a tener en cuenta, es que ambos conjuntos se han visto la cara cinco veces: un empate y 2 victorias por lado. En cuanto a torneos internacionales este será el tercer choque, siendo el primero en la ronda de grupos del Mundial de Francia (1998) con triunfo de Argentina y el segundo, en la fase inicial de Rusia 2018.

Posibles formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.



Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Marcelo Brozovic, Luka Modric, Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric. DT: Zlatko Dalic.



Lugar: Estadio Lusail, Qatar.



Árbitro: Daniele Orsato (Italia).



Hora: 16.00 (Arg).



TV: TyC Sports, TV Pública, DirecTV Sports.