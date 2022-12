Alexis Mac Allister en el radar de los poderosos europeos

Desde que se conoció la baja sensible de Giovani Lo Celso, el volante mixto venía siendo fundamental en la columna vertebral de Lionel Scaloni y fue una de las perdidas sensibles que sufrió, el entrenador nacido en Pujato. En los días previos al debut ante Arabia Saudita probó diferentes nombres para ocupar ese puesto vacante y aquel 4-4-2, la mitad de cancha estaba repartida entre Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, eran los encargados de estar en la zona de gestación.

Con la soga al cuello, en la segunda fecha contra México, entró Alexis Mac Allister en lugar de Alejandro Gómez y el ex hombre de Boca Juniors, hijo del ex defensor recordado Carlos-ex Ferro Carril Oeste, entre otros-, en perfil bajo se adueñó de ese puesto y a partir de allí, no salió más del once. En el último compromiso frente Polonia, el actual jugador que juega en el Brighton de la Premier League, abrió el camino en el inicio del segundo tiempo tras una asistencia atrás de Nahuel Molina Lucero y convirtió su primer gol en la “Albiceleste” (lleva trece espectáculos disputados).

En esta cita mundialista, está mostrando un buen nivel y en estas últimas presentaciones de Argentina, el “20” que heredo ese número tradicionalmente utilizado por Gio Lo Celso, ya despertó la órbita de varios conjuntos que lo quieren de cara al próximo año. En los principales medios europeos, dieron a entender que el Atlético Madrid es uno de los equipos que lo está buscando, en este caso podría ser compañero de Molina Lucero, De Paul y Ángel Correa, estos tres están en Qatar con la Scaloneta.

Sin embargo, el club de Madrid no es el único, debido a que ya tiene competencia para quedarse con el oriundo de La Pampa y uno de ellos es el Inter de Milán, también lo tiene en carpeta de cara al 2023. En este caso, también aparece nombres conocidos para él: Lautaro Martínez y Joaquín Correa, están en la institución de la Serie A.

Por otra parte, en la misma línea, Tottenham, uno de los rivales conocidos para el ex Argentinos Juniors porque se enfrentan habitualmente en la Premier, es otro que lo viene siguiendo y en el elenco londinense podría rencontrarse con Cristian Romero. En último lugar de los interesados aparece, Juventus otro que juega en el Calcio, donde entre sus filas se encuentran los apellidos de Ángel Di María y Paredes, actualmente forman parte de la delegación dirigida por Massimiliano Allegri.

¿Dejará las “Gaviotas” tras su participación en suelo qatarí? Aunque, en la cabeza del “pampeano” está en la final del domingo ante Francia, hay chances de que emigre en el inicio del próximo mercado de pases.