De Caballito a Florencio Varela

Defensa y Justicia concretó la llegada del defensor paraguayo Darío Cáceres Ovelar, quien viene de jugar en Ferro Carril Oeste. El ex jugador del Verdolaga arribó con el pase en su poder y firmó su contrato con el club de Florencio Varela por dos años. Además de Oeste en recorrido figuran Lanús, River Plate de Paraguay y Alvarado.

Por otro lado el Halcón disputó este miércoles en el estadio Norberto Tomaghello dos amistosos frente a Club Atlético San Luis de México. El conjunto mexicano realizó una gira de pretemporada por Buenos Aires. En uno de los ensayos la escuadra visitante se impuso por 1 a 0, con gol de Dieter Villalpando. En esta presentación los dirigidos por Julio Vaccari formaron con: Ezequiel Unsain; Nazareno Colombo, Tomás Cardona, Alexis Soto, Lucas Souto, Lautaro Fedele, Kevin Gutiérrez, Julián López, Ricardo Solbes, Gastón Togni y Nicolás Fernández. Más tarde ingresaron: Andrés Ríos, Darío Cáceres, Esteban Lucero y Tomás Sives.

Por su parte el combinado conducido por André Jardine respondió con: Barovero; Bilbao, Piñuelas, Andrade, Chávez, Dourado, Sanabria, Villalpando, Iniesta, Murillo y Merlino.

Mientras tanto, en el segundo encuentro de preparación Defensa empató 1 a 1, con gol de Tomás Galván. Asimismo Luis Gutiérrez marcó el tanto para San Luis. En esa ocasión, la alineación de Florencio Varela estuvo compuesta por: Lucas Escobar; Nicolás Zalazar, Esteban Lucero, Tomás Escalante, Tobías Morinigo, Tomás Galván, Thiago Schiavulli, Fabricio Domínguez, Lautaro Vargas, Federico Versaci, Andrés Ríos. A su vez durante el choque tuvieron sus posibilidades de jugar: Lautaro Amade, Benjamín Schiamine, Juan Miritello y Tomás Cardona.

Después de estos amistosos, el próximo contrincante será el elenco de Caballito, quien hace unas semanas también realiza una pretemporada. El equipo orientado por Juan Manuel Sara incorporó en este mercado de pases a: Patricio Boolsen, el ex defensor de Aldosivi, Nicolás Retamar, el ex delantero de Güemes, y Pablo Palacio, el ex volante de Independiente Rivadavia.