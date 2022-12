Lionel Scaloni: "Estoy orgulloso y entusiasmado por el momento que estamos viviendo"

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni describió en la conferencia de prensa antes de la final del Mundial de Qatar: "Francia tiene un equipo que abastece a Mbappé y lo hace aún mejor jugador. Es uno de los grandes jugadores, es joven y seguirá mejorando". Después resaltó: "Estoy orgulloso y entusiasmado por el momento que estamos viviendo. Estamos en la puerta de una final pero lo importante es el camino".

Luego señaló: "El grupo está en su mejor momento". Por su parte el entrenador del seleccionado argentino afirmó: "El mayor triunfo nuestro es que todos se sientan parte. Eso es fundamental". Asimismo agregó: "Tenemos que disfrutar estos momentos hasta que empiece el partido. Todo esto va a quedar en la historia". Mientras tanto sostuvo: "Hemos sumado un montón de jugadores durante este proceso. Estamos muy felices con eso. Todos los que pasaron por esta Selección dejaron bien parado al escudo. Eso se logró, sin dudas". En su analísis remarcó: "El partido de mañana es Argentina contra Francia, más allá de Messi y Mbappé". Con respecto al árbitro de este partido opinó: "No creo que el árbitro pueda perjudicar a nadie. Dirigió bien contra Australia. Esperemos que vuelva a hacerlo".

Por otro lado puntualizó: "Ojalá que nos pueda acompañar toda la gente y le demos una alegría". En el marco de los sueños agregó: "Ojalá que podamos ganar la copa, sería magnífico. Sabemos cómo atacarlos, tenemos claro el plan del partido". Además destacó: "Creo que tenemos a la mejor hinchada del mundo. Estaban necesitados de una alegría y creo que se la estamos dando".

Más tarde elogió: "El fútbol es más que un deporte. La gente fue feliz durante este Mundial y para nosotros eso es maravilloso". El ex volante de Newell's y Estudiantes de La Plata valoró: "Vi muchas imágenes de la gente festejando o viendo el partido. Nosotros no estamos exentos de eso, estamos muy emocionados". Unos minutos después manifestó: "Los partidos hay que jugarlos minuto tras minuto porque pueden ir cambiando. Estamos preparados para eso". Por otra parte concluyó: "Nunca me molestaron las críticas, es normal. En la Selección, todo se magnifica".

También aseguró: "Sabemos dónde podemos hacerle daño al rival". A su vez analizó: "No podemos pensar solo en salir a ganar todos los duelos. Hay demasiados condimentos como para analizar bien e intentar no fallar". Por último Scaloni adelantó: "Ya tengo decidido cómo vamos a formar".