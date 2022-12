El uno por uno de Francia en la final ante Argentina

Francia cayó en una de las mejores finales de la Copa del Mundo. Fue este domingo, ante Argentina en las tanda de penales (4-2), tras haber igualado 3 a 3 en el alargue, el Estadio Lusail.



El conjunto europeo dirigido por Didier Deschamps no estuvo a la altura del partido en tres cuartos de tiempo, pero gracias a que Kylian Mbappé mostró su categoría, pudo meterse de nuevo en la pelea por el máximo trofeo.

Rendimientos:

Hugo Lloris (7): El arquero recibió tres goles en el juego pero no tuvo mayores errores. Sumó 7 atajadas en el encuentro respondiendo con seguridad. Cada tiro de fuera del área él los frenaba. En las penales no pudo atajar ningún remate argentino.



Jules Koundé (6): El lateral derecho hoy se movió por toda su banda siendo un agente ofensivo importante pero no fundamental. Cumplió ya que su posición natural es como defensor central.



Raphael Varane (6): El defensor tuvo ciertas dudas a la hora de defender. En varias ocasiones se vio superado pero llevó a cabo un partido normal, sin lucirse pero cumpliendo, no fue el líder que se esperaba por su gran experiencia.



Dayot Upamecano (7): Fue un gladiador en su zona. Se lanzó a pelotas con sus barridas, cumplió y fue el mejor de la defensa.



Théo Hernández (6): El lateral izquierdo no tuvo su mejor presentación. Se proyecto muy poco en el ataque y sufrió bastante los contrataques. A los 71’ fue sustituido por su desgaste físico.



Aurélien Tchouaméni (5): El volante del Real Madrid tuvo un despliegue recostado por la izquierda. En el centro fue igual de trascendental. En la etapa de penales, mandó el balón afuera.



Adrien Rabiot (6): Uno de los pilares fundamentales en el equilibrio del equipo francés. Participó en el primer tanto de Les bleus aportando al pelotazo a Mbappe. Finalmente fue sustituido porque tenía tarjeta amarilla y estaba muy condicionado.



Antoine Griezmann (5): El volante no tuvo su mejor presentación en el Mundial Trató del asociarse peor no hubo caso, de hecho el entrenador Deschamps termina decidiendo sacarla por su poca incidencia en el duelo.



Osmane Dembélé (): El extremo no tuvo su mejor versión. Cada pelota que recibió la entregó mal o no estuvo en sintonía con la final del mundo. Cometió falta y le cobraron penal favorable para Argentina luego de la caída de Di María. Mas tarde, siguió en declive y fue reemplazado a los 41’, por el entrenador.



Olivier Giroud (5): El delantero estuvo sumamente controlado a lo largo de los 41 minutos. Solo tuvo una participació a través de una pelota detenida que ganó con mucha facilidad pero realizando una falta a un jugador argentino. Discreto partido para un delantero que jamas recibió un pase de peligro o asistencia.



Kylian Mbappé (): Pese a que en la primera etapa tuvo poca participación en la segunda alcanzó a reaccionar y de hecho termina anotando tres goles en el duelo siendo la figura fundamental del equipo francés. Sembró la dudas en la defensa argentina y demostró tu jerarquía pura a sus apenas 23 años, cada vez que ataco fue un dolor de cabeza para los trasandinos. Podio de oro para Kylian quien convirtió 3 goles y 1 de penal en la tanda.

Asimismo cuando todos decían que Mbappe estaba ausente en la copa terminó tapando bocas con ese triplete y efectividad pura. Un gran talento y goleador del futuro.



Randal Kolo Muani (): El extremo entró para cambiar lo que estuvo mostrando Dembele. Ingresó mucho mejor y contribuyó al alza de Francia, un agente ofensivo sumamente importante. Sobre el final del tiempo extra tuvo el gol para que Francia ganara. Sin embargo, no fue efectivo el delantero ya que el arquero Dibu Martínez le ahogó el grito de gol, pero sin duda el ingreso de Muani fue trascendental para los franceses. En los lanzamientos penales pudo anotar tras un potente tiro al medio.



Marcus Thuram (5): El delantero entró a sumar su porte físico. Si bien ayudó mucho en el ataque, no fue fundamental pero si estuvo mejor que Giroud. Cuando esperaba los centros aéreos nunca lograba conectarlos, por un par de centímetros tampoco cabeceaba la pelota.



Eduardo Camavinga (6): El jugador se desempeñó como lateral izquierdo siendo su posición habitual la de volante de corte o mixto pero no tuvo problemas para efectuar su juego, de hecho fue también fundamental en el alza del equipo francés porque vino a desordenar a la retaguardia argentina.



Kingsley Coman (6): Su ingreso fue sumamente positivo, explotó la banda derecha, Llenó un nuevo aire al equipo, sobretodo para acompañar a Mbappe en el ataque. En la definición a penales le taparon su lanzamiento penal pero aún así hay que rescatar su buen desempeño en el segundo tiempo, fue un tanto injusto.



Youssouf Fofana (6): El volante ingresó por Rabiot en el mediocampo y lo hizo de forma correcta, sin mayores problemas. Entró bien, justo cuando se notaba el cansancio de su equipo.



Ibrahim Konaté (4): El zaguero tuvo que ingresar por el tiempo extra, a los 112´. No tuvo mayor incidencia en el juego.



Axel Disasi (4): El jugador entró sobre el final del partido por el gran cansancio de Varane. Tuvo poca influencia en el partido por los escasos minutos que estuvo en cancha.