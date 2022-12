Di María rompió la pared y tuvo su revancha soñada en Lusail

“Seguramente fue mi último encuentro en el país con esta camiseta”, había declarado en marzo, Ángel Di María al finalizar el compromiso de Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas y abrió el interrogante sobre su futuro post cita mundialista. La leyenda cuenta que el jugador que milita en la actualidad en la Juventus, rompió una carta del Real Madrid, en la previa a la final del Mundial en 2014 y a pesar de sus problemas físico quería estar presente en el Maracaná.

Durante estos últimos años, el extremo rosarino de 34 años era uno de los más cuestionados por la prensa o en algún hincha le reclamaron su actitud ante varias dolencias físicas. En el inicio del ciclo de Lionel Scaloni comenzó de atrás en la consideración del entrenador nacido en Pujato: “Me dicen que me quedé en París tomando un café enfrente de la torré, pero prefiero ir al país y que me puteen 45 millones de personas para jugar en Argentina” comentó en septiembre de 2020 y su última convocatoria oficial había sido la Copa América de 2019.

En medio de este contexto, varios futbolistas fueron citados por el director técnico santafesino, sin embargo, se dio a conocer que tuvo una charla telefónica con Scaloni y el DT de turno le expresó que rol iba a ocupar en su etapa. Aunque en el arranque de las Eliminatorias, le costó acomodarse a la nueva idea de manera merecida se ganó un lugar en el XI y en la nómina final de 26 para la Copa América del 2021.

En este certamen en territorio brasileño, no tenía goles en su cuenta personal, el ex Benfica apareció en el compromiso más importante y en el momento justo. Aquella noche del sábado 10 de julio, a los 22’ del primer tiempo, durmió a Renan Lodi, el lateral izquierdo de Brasil y definió por arriba de Ederson para el delirio 1-0 en esa inolvidable jornada de Río de Janeiro.

Por otra parte, el ex hombre surgido en el semillero de Rosario Central, nada es casualidad y a mitad de este año en junio, en el lujoso Wembley en aquella “Finalissima” contra Italia en uno de sus sellos característicos convirtió el parcial 2-0. ¿Cómo definió en esa actuación en suelo londinense? En una contra que comenzó, Lautaro Martínez, el zurdo se la pichó por encima de la humanidad de Gianluigi Donnarumba.

Faltaba la frutilla del postre, tras sufrir una sobrecarga antes del espectáculo frente Australia por los octavos de final, el ex Manchester United en los 63’ que tuvo en el verde césped le provocó más de un dolor de cabeza a Jules Koundé. En una de las imágenes de esta cita mundialista, a los 36’ del primer capítulo, le puso moño a una excelente jugada colectiva después de un brillante pase de Alexis Mac Allister y la mandó a guardar al arco defendido por Hugo Lloris.

En su época de juveniles, Di María ya mostraba sus virtudes y en la final ante Nigeria, en el segundo tiempo, recibió libre el toque sutil de Lionel Messi y en aquellos Juegos Olímpicos de Beinjing definió por arriba de Ambruse Vanzekin, el arquero del elenco africano en otro episodio imborrable para el fútbol doméstico. Además, debido al tanto en esta final de la Copa del Mundo, se trepó al séptimo lugar de los máximos goleadores históricos de Argentina y quedó solamente a uno de alcanzar al eterno, Diego Maradona.

¿La noche en Doha del 18 de diciembre habrá sido su último show con los colores de la Scaloneta? Todavía, no anunció nada oficialmente y será uno de los temas importantes de cara al futuro cercano