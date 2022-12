Lucas Arce: "Voy hacer el mayor esfuerzo para dar lo mejor en un equipo de Primera División"

Luego de otra jornada de pretemporada y un nuevo amistoso jugado ayer que culminó en un empate sin goles ante Gimnasia, el equipo continúa preparándose para la primera mitad de el próximo campeonato de Primera División. De cara al 2023, Diego Flores cuenta hasta el momento con dos refuerzos: Lucas Arce, de una gran temporada en el "Lobo" de Mendoza y Tomás Conechny, ex volante de Almagro que llega luego de ser una de las figuras de su equipo. El Traductor tendrá que buscar como suplir las bajas de Guillermo Ortíz (préstamo a Newell´s Old Boys), Elías Lopez (volvió a River), Tomás Castro Ponce (regreso a River), Tadeo Allende (a Instituto de Córdoba) y Nelson Acevedo (emigró a Union La Calera de Chile).



Lucas Arce, que ahora pasa de estar en un club de segunda división a uno de primera, dijo: “Muy feliz y agradecido de esta oportunidad de estar en un club de primera división. Es un cambio muy grande. Va a llevar un período de adaptación. Al llegar a Godoy Cruz me encontré con una realidad totalmente diferente que te da más ganas aún, de mejorar y ponerme a punto para estar acá”. Además, hizo un breve análisis de su temporada pasada: “Mi balance es muy positivo del año que pase. En lo futbolístico, en Gimnasia crecí mucho y eso fue lo positivo que me ayudo a dar el salto y estar hoy en Godoy Cruz”.



Arce estaba recuperándose de una lesión en la rodilla que lo había obligado a ser sometido a una artroscopía y no participar en el amistoso de ayer, el ex Lobo aclaró: "Llevamos casi tres semanas y media de laburo, la verdad es que venimos muy bien y avanzando muy rápido. Yo creo que en estos días ya me van a dar el alta para empezar a laburar a la par del grupo para lo que viene".



Ya estando cerca del nuevo año y a la espera de la nueva temporada de la primera división argentina, el lateral derecho con pasado en San Telmo manifestó: "En cuanto a las expectativas que tengo con el club, uno siempre cuando llega quiere ir a por todo. Como objetivo personal te puedo decir que es tratar de sumar la mayor cantidad de partidos pero también ir paso a paso".



Godoy Cruz necesitará jugadores polivalentes debido a todas las bajas que tuvo estos días, Arce se refirió a esto y dijo: "En mi corta carrera jugué casi siempre de lateral derecho pero también otros partidos pude hacerlo de lateral izquierdo, también arranqué pocas veces de volante por derecha en San Telmo".



Lucas Arce deberá ganarse el puesto y la confianza de Diego Flores peleando el puesto con Néstor Breitenbruch y Pier Barrios.