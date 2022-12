Especial Vavel: Arma mortal

En el trayecto hasta la consagración del Mundial de Qatar, la Selección Argentina contó con seis héroes, quienes mostraron toda su astucia para el gol. Los goleadores de esta inolvidable campaña fueron Lionel Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Los seis quedarán en el recuerdo, además de sus veinte compañeros, porque pusieron todo su talento para obtener el ansiado triunfo.

En el debut del seleccionado argentino en el Grupo C, el primer artillero fue el capitán rosarino y así comenzó iluminado para pelearle el cetro a Mbappé. En ese encuentro, el fantástico diez convirtió de penal el 1 a 0 ante Arabia Saudita, quien en el segundo tiempo dio vuelta el marcador y se llevó la victoria por 2 a 1.

Después de ese duro golpe, en su segunda presentación, los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron 2 a 0 contra México. La estrella del PSG con un remate inatajable puso en ventaja al equipo albiceleste a los 19 minutos del complemento. Luego cerca del final del encuentro, Enzo Fernández armó una jugada a puro talento y con lujo redondeó el resultado final.

Asimismo en búsqueda de la clasificación a los octavos de final se vio las caras con Polonia y después de un buen juego, Alexis Mac Allister lo ratificó con una buena definición. De esta forma se allanaba el camino hacia la siguiente fase. A los 22 minutos de la segunda etapa, luego de una ocasión bien fabricada, Julián Álvarez, quien compartió el ataque junto a Messi y Ángel Di María en el ataque, anotó magistralmente su primer tanto en una Copa del Mundo.

En octavos la escuadra argentina se encontró frente a Australia y la superó por 2 a 1. La Pulga nuevamente fue el autor del primer grito de gol en el Ahmad bin Ali Stadium a los 35 del primer tiempo. En la segunda parte, a los 12, el delantero oriundo de Calchín, aumentó las cifras y la clasificación estaba sellada. Sin embargo, hubo un imprevisto por el tanto en contra de Fernández, aunque el pasaje tenía un destino seguro.

A su vez en la otra instancia se cruzó con Países Bajos, quien con su propuesta complicó el objetivo trazado. La ex figura de Barcelona con su magia dejó indefensa a la defensa neerlandesa ya que le envió un pase a Nahuel Molina, para que convierta el 1 a 0. A los 28 Messi desde los 12 pasos venció al arquero Andries Noppert y con esta conquista dejó en el recuerdo la atajada de Wojciech Szczesny. El triunfo era claro pero el conjunto orientado por Van Gaal se alineó a Wout Weghorst y en dos oportunidades estableció la igualdad. No obstante, en la ronda de penales, con la astucia de Emiliano Martínez al tapar dos remates y las definiciones del volante rosarino, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez, la Selección se trepó a las semifinales.

En un partido decisivo contra Croacia, el árbitro Daniele Orsato le abrió una buena posibilidad para ponerse en ventaja ya que cobró la pena máxima (el penal). En consecuencia, la ambición de Lio Messi para lograr una nueva victoria lo condujo nuevamente a otro duelo frente a otro gran guardameta: Dominik Livakovic. Fiel a su costumbre goleadora el mejor jugador del mundo volvió a derrotar a otro arquero y así comenzó a construir otra alegría.

En ese choque, la actuación del atacante de Manchester City también fue para aplaudir porque tras desequilibrar a toda la defensa croata con su arranque marcó el 2 a 0. Después en el complemento, el talentoso ex mediocampista blaugrana con un ingenio que no descansa, creó una llegada soberbia para que el ex jugador de River concrete el 3 a 0 definitorio.

Finalmente, en el último escalón hacia la gloria, en esa final emocionante ante Francia, el genial futbolista del Paris ejecutó su quinto penal en la Copa del Mundo y puso en ventaja al elenco conducido por Lionel Scaloni. Unos minutos más tarde, Di María usó sus mejores armas (la velocidad y su pegada magistral) para marcar el 2 a 0. Sin embargo el sueño de levantar la copa se complicó con la gran actuación de Mbappe, autor de dos tantos (uno desde los 12 pasos) y se debió vivir 30 minutos de alargue.

En el segundo tiempo suplementario la Pulga, agazapada, volvió hacer una diablura y tras un rebote de Lloris, convirtió el 3 a 2. No obstante el goleador de la formación parisina continuó con su pelea para coronarse campeón y de penal estableció el 3 a 3. Como en una película al mejor estilo de la zaga del Señor de los Anillos, se vivió una última batalla en la ronda de los penales y allí la Selección conquistó su tercer Mundial. Debió transitar un duro conflicto pero las actuaciones de Dibu Martínez, Messi, Paulo Dybala, Paredes y Montiel fueron más fuertes para concretar el sueño de toda la Argentina.