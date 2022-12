Matías Kranevitter y un re-debut torcido

La derrota en el inicio de la era de Martín Demichelis quedó en segundo plano, River cayó por penales frente Unión La Calera en un amistoso disputado en el estadio Único de Villa Mercedes y este último encuentro del año para el club de Núñez dejo un sabor amargo. En un partido trabado, sin demasiadas chances de gol frente los arcos y fue un pobre 0-0(3-4 en los penales), en tiempo regular, el equipo chileno en su planteo se destacó el juego brusco para detener la rapidez del conjunto conducido por “Micho”.

En los primeros minutos en la noche de San Luis, Matías Kranevitter en su vuelta después de ocho años en el exterior, donde este último tiempo estuvo jugando en los Rayados de Monterrey tuvo un nuevo bautismo amargado. Transcurrían seis minutos del primer tiempo, César Pérez, el mediocampista central de los “Cementeros” le metió una brutal patada en su tobillo: con gesto de dolor en la zona, se lo notó al “22” que le costaba pisar y fue trasladado a una clínica cercana al estadio.

Apenas se acercó al banco de suplentes, Demichelis lo fue a consolar porque se lo notó conmovido por esta situación y el compromiso poco importaba en el mundo del “Millonario” querían los resultados de los estudios del tucumano; en su lugar ingreso Rodrigo Aliendro, otro que retornaba tras su fractura sufrida contra Boca. Al finalizar el espectáculo, mediante las redes sociales de River se confirmó la gravedad de la lesión y sufrió una fractura en su tobillo derecho, en los próximos días será intervenido, estará entre tres o cuatro meses aproximadamente afuera de las canchas.

El ex Atlético Madrid es una nueva baja sensible para el ex defensor de la Selección Argentina, hace una semana atrás se conoció que Tomás Lecanda, el zaguero que terminó su préstamo en Aldosivi y estaba realizando la pretemporada se rompió los ligamentos cruzados. Por otra parte, Demichelis se lamentó en declaraciones con Espn: “Lamentablemente son cosas del fútbol. Mati vino con entusiasmo y unas energías enormes, lamentablemente se confirmó la fractura de un huesito del tobillo. A desearle los mejores ánimos y energías en su recuperación. Es parte del fútbol, no queda otra” se sinceró en zona mixta del estadio de La Pedreda.

Kranevitter y unos antecedentes conocidos

No será la primera vez que el nacido en Yerba Buena tenga que pasar por una operación por una durísima lesión, en el 2014 en su mejor momento en la era pasada de Marcelo Gallardo, en un encuentro ante Independiente tuvo que salir antes de tiempo. En las horas siguientes, desde el cuerpo médico de River confirmaron la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, según comentó Pedro Hansing en dialogo con Radio La Red en aquel entonces.

Sin embargo, al igual que sucedió anoche en su primer partido con el club mexicano frente Santos Laguna por la Copa MX, solamente duro 33’ en el verde césped y se retiró por una molestia. En una jugada desafortunada, Eduardo Aguirre se cayó encima de tu tobillo, lo que no pudo completar este espectáculo.