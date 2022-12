Coronados de gloria: los premios que recibieron los jugadores en el Mundial

El domingo, al finalizar la gran final entre Argentina y Francia, la FIFA condecoró a los mejores de Qatar 2022 en una ceremonia previa a la premiación del equipo sudamericano. La Albiceleste además de ser la mejor selección del Mundial, se llevó tres de los cuatro galardones en manos de Enzo Fernández, Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez.

1)Mejor jugador joven del torneo

Enzo Fernández recibió el premio al Mejor Jugador Joven de la Copa Mundial tras la final disputada en el Estadio Lusail. El galardón se concede al mejor futbolista de la competencia que tenga 21 años o menos. Los fans votaron al ganador a través de la página web oficial de la FIFA.



El jugador argentino, portador del número 24 en su camiseta, recibió la distinción que en Rusia 2018 tuvo como dueño al francés Kylian Mbappe.



El mediocampista de 21 años que hasta en junio de 2021 jugaba en Defensa y Justicia la rompió durante el máximo torneo de fútbol. De volante central, con otro número cinco, a veces suelto y otras, cerca del área jugó maravillosamente e hizo jugar.





La derrota con Arabia Saudita le abrió una puerta al volante que ante México se afianzó hasta meterse en el corazón del equipo titular y de todos los argentinos.





El ex River, aseguró: "No tiene precio ganar un Mundial con mi país, no voy a olvidar nunca más en mi vida este momento, porque además estoy con toda mi familia". Y agregó: "Se lo dedico a mi familia, que está en la tribuna. Hicieron un gran viaje. Y también se lo dedico al grupo de jugadores".



Sobre su destreza y habilidad para adaptarse a las distintas funciones en la cancha, indicó: "Me nace así. Dios me dio un don. Ganar un Mundial con mi país. Toda mi familia acá. Jamás me lo voy a olvidar, nunca en mi vida".

2)Balón de Oro

Lionel Messi por segunda vez en su carrera se impuso como el mejor jugador de la Copa del Mundo Qatar 2022. El delantero argentino ya había ganado dicho premio en el Mundial de Brasil 2014, donde Argentina fue subcampeón.



El capitán de la Albiceleste se convirtió en el único jugador en la historia de los mundiales en obtener el Balón de oro en dos ocasiones. La Pulga ganó el galardón en 2014, luego de la derrota en la final con Alemania por 1 a 0, donde dejó momentos inolvidables para ser revividos por los amantes del fútbol.

Con la premiación del domingo, el 10 también se convirtió en el tercer argentino en recibir dicho balón que se entrega desde el Mundial de España 1982.



Coincidencia o no, Diego Armando Maradona, fue el que se metió en el podio del Mundial de Italia 1990, y cosechó el Balón de Bronce tras caer en la final también contra Alemania por 1-0.



Leo disputó su quinto mundial y fue el motor del reencuentro de Argentina con la gente y la tercera estrella, 36 años después de México 1986. Messi, relevó a Luka Modric (ganador del premio en Rusia 2018), como el mejor jugador, incluso con más partidos de la historia, con 26 en total.



El mejor del torneo no dejó dudas, solo magia y certezas. Anotó 7 goles, asistencias y gambetas.

3)Mejor arquero del torneo

Héroe y figura, Emiliano "Dibu" Martínez, recibió el premio al mejor arquero del Mundial de Qatar 2022 tras la final de la Copa donde se lució en el triunfo por penales de Argentina frente a Francia para consagrarse campeón.



El guante de oro, trofeo que otorga la FIFA, representa a la mano del arquero, que festejó al igual que en la Copa América, realizando un gesto lleno de picardía.



El oriundo de Mar del Plata recibió el galardón en manos de presidente de la máxima entidad del fútbol, Gianni Infantino. Martínez, de 30 años, fue titular en los siete partidos de la Albiceleste. En todos brindó seguridad a los compañeros y trabajó con mucha solidez a lo largo del torneo. Tuvo atajadas excepcionales y se destacó en las instancias decisivas. Por ejemplo, en la tapada con una mano en el final del partido contra Australia, por los Octavos de Final. Y en el increíble despeje, con uno de sus pies, en la final con los franceses cuando disparó al arco, Randal Kolo Muani, que pudo haber sido el triunfo para los Bleus.



El portero del Aston Villa, fue también el que detuvo dos penales en la definición desde los 12 pasos por los Cuartos de Final con los Países Bajos y repitió luego, ante Francia en la mejor final de la Copa del Mundo.

Campeones del mundo 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/jBr7GnRkLG — Emi Martínez (@emimartinezz1) December 18, 2022

La Bota de Oro al Goleador se le otorgó a Kylian Mbappe, pese al desconsuelo del francés tras la derrota desde el punto penal. Desde el Mundial 2002, con Ronaldo Nazario de Brasil, ningún jugador alcanzaba 8 goles en la fase final de la competición.