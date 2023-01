Nicolás Fernández fue presentado en Godoy Cruz: "Para mí era un sueño venir acá"

El uruguayo y nacido en Montevideo, Nicolás Fernández, dijo presente en el club de calle Balcarce para sumarse como nuevo refuerzo de Godoy Cruz en la temporada que está a punto de comenzar.



El "Indio", de 24 años y que el año anterior vistió los colores de Fénix, se convierte en una pieza clave para las intenciones del DT, Diego Flores, sobre todo en el mediocampo ya que puede jugar en dos posiciones dentro de la cancha.





El lateral tomó la palabra en conferencia de prensa y explicó cuáles son sus expectativas en el Expreso, sus características como jugador, su visión del fútbol argentino, lo que habló con el entrenador tombino y qué es lo que más le llama la atención del fútbol local.



"Las expectativas son tratar de jugar la mayor cantidad de minutos, ir partido a partido y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos también", arrancó el charrúa.



A la hora de definirse, delineó cómo es su estilo de juego y lo que pretende cada vez que pasa al ataque, de mediocampista de contención hasta extremo derecho. "Como características soy como un volante mixto. Marca y llegar al área. Tratar de llegar por sorpresa. No tanto de esperar y tratar de hacer un gol", afirmó.



Indagado acerca de cómo ve el fútbol argentino, el joven sostuvo: "Para mí era un sueño venir acá. Un fútbol muy parejo, todos los partidos de nivel y sí, aprovechar lo que hizo la Selección Argentina también. Ahora nos van a estar mirando mucho. Y como decía, tratar de jugar muchos minutos al mejor nivel posible".



Y agregó que tuvo diálogo con el técnico Flores pero no aún sobre su rol en el campo de juego: "Yo hablé con Diego y no hablamos de lo que va tener mío dentro de la cancha. Mas que nada, de lo físico, de tratar de ponerme al día y ahí sí, calculo que me va a empezar a pedir lo que él quiere de mi".





Al finalizar la conferencia de prensa, donde también fue presentado otro de los refuerzos, el chileno Thomas Galdames, el "Indio" contó lo que más le atrae del fútbol local: "Obviamente, las hinchadas, la pasión que transmiten. A mí del fútbol argentino lo que me llamaba la atención era la intensidad y también, que los árbitros ayudan en no cortar constantemente. Dejan que sea más fútbol de contacto", cerró.

Los datos del "Indio"

La operación para traer al futbolista uruguayo se cerró de palabra hace unos días y se terminó de confirmar el jueves 29 de diciembre. Fernández estará en Godoy Cruz a préstamo hasta diciembre del 2023. Además de haberse desempeñado en Fénix, pasó anteriormente por Atenas de Uruguay y el seleccionado juvenil de la "Celeste".



El "Indio" disputó 161 partidos, convirtió 6 goles, sumó 10 asistencias, fue amonestado en 30 oportunidades, expulsado por doble amarilla en 2 ocasiones y expulsado por roja directa en otras 2. Sumó un total de 11.368 minutos en el fútbol de su país.



De esta manera, con su arribo, el Bodeguero sumó otra cara nueva en el actual mercado pases. Acompañan a Nicolás Fernández: Lucas Arce, Tomás Conechny, Cristian Núñez, Federico Rassmusen y Thomas Galdames.