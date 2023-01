Federico Rasmussen: "Muchas ganas de seguir creciendo como lo está haciendo este club, que fue lo que me sedujo"

Tras un nuevo día de pretemporada, Federico Rasmussen firmó su contrato y se sumó a la lista de los seis refuerzos que ya forman parte de Godoy Cruz, acompaña a Lucas Arce, Tomás Conechny, Cristián Núñez y Thomas Galdames.

El central de 30 años surgido de Lanús se convierte así en una buena pieza para el entrenador, Diego Flores, ya que puede desempeñarse en dos posiciones en la defensa, su posición natural y de lateral izquierdo.

El ex Sarmiento de Junín dialogó con los periodistas sede oficial del club mendocino previo a la serie de amistosos que afrontará el equipo en Córdoba y empezó la conferencia diciendo: "Muy contento de estar acá, es un desafío muy importante para mi carrera. Estoy con muchas ganas de aprender y tener un buen torneo". En cuanto a su grupo de compañeros y la bienvenida que le dieron, manifestó: "Me encontré con un grupo de muy buena gente que nos ha recibido bien y eso es importante para la adaptación de uno".

También contó cómo fue su primer contacto con su nuevo director técnico, Diego Flores: "Estuvimos hablando un poco de fútbol que a ambos nos gusta y me preguntó cómo me había sentido en el torneo pasado en Sarmiento". "En Sarmiento me tocó jugar varias veces de lateral izquierdo, una posición no habitual para mí. Me dijo que me quería como central y acá estamos", agregó Rasmussen.

Además, se refirió a cómo se sintió en su comienzo como jugador del "Tomba": "Los primeros días fueron muy exigentes. Tuve unos días de adaptación a esa exigencia que pide el cuerpo técnico porque quiere eso, tener un equipo protagonista, vertical y para eso hay que prepararse bien y estar a la altura".

"Mi primer objetivo es hacer una buena pretemporada para llegar de la mejor manera al inicio del torneo, que va a ser uno largo y difícil. Vamos a necesitar que todos estemos al 100%. La pretemporada es la parte más exigente que después te sirve para todo el año.", concluyó el zaguero nacido en Coronel Dorrego.

Los números de Federico Rasmussen

La temporada pasada, el defensor de 30 años, que llega al "Bodeguero" en condición de libre y selló su arribo por una temporada, fue una de las piezas clave de Sarmiento de Junín. Llegó a sumar 26 partidos, fue amonestado en siete ocasiones, expulsado en una y jugó un total de 2.108'.