Cristian Núñez: “Vengo a sumar de donde me toque”

Una nueva era comenzó en el mundo del Tomba. Con la vuelta de Diego Flores, el ex ayudante de Marcelo Bielsa mejor conocido como el Traductor hace varios días atrás arrancó su segunda etapa al frente de Godoy Cruz,, donde comenzó con la pretemporada en el Predio de Coquimbito y en horas de la tarde de este miércoles viajarán vía aérea rumbo Córdoba para una serie de amistoso pautados (ante Talleres 5/01, frente Instituto 7/01 y contra Belgrano 9/01).

Antes de subirse al avión en una de las oficinas de calle Balcarce, fueron presentado cuatro de los seis refuerzos confirmados, uno de ellos es Cristian Núñez (25) el volante de contención que viene de quedar libre tras su paso por Sol de América dialogó con la prensa presente: “Vengo con mucha ilusión, adaptarme a lo que es la ciudad, a los compañeros nuevos, a lo que pide el técnico. Vengo a sumar de donde me toca” fueron las primeras palabras del paraguayo. En otra línea, el ex nacido en Villa Hayes del vecino país confesó su estilo de juego: “Soy un volante tapón, de mucha marca. Tratar siempre de respaldar a mis colegas y jugar siempre lo más simple posible” siguió diciendo, el ex Vélez.

Por otra parte, el centrocampista no dejo pasar la oportunidad de expresar en que nivel llega al conjunto conducido por Flores: “Si tuve mucha continuidad, debido a que jugué bastante con mucha confianza de los entrenadores que tuve ahí. Vengo acá también a buscar eso, a sumar partidos, adaptarme al fútbol argentino nuevamente porque es muy difícil y competitivo”. En estos últimos años, el guaraní tiene como saldo 49 encuentros, no tiene goles, repartió dos asistencias, fue amonestado en catorce oportunidades, fue expulsado en dos ocasiones por doble amarilla y sumó un total de 3.179’.

En esta dura pretemporada, el ex Lanús, entre otros reveló como es el método de trabajo del ex colaborador de Bielsa: “Me costó fue muy duro, trate de adaptarme lo más rápido posible. Porque tuvo mucho tiempo parado, allá el torneo terminó un mes antes para ponerme al 100 físicamente” concluyó, el hombre con antecedente en Platense de nuestro país. Ahora, trascendió que el Expreso está cerca de tener otras caras nuevas en el modelo de este año: Hernán López Muñoz, Agustín Bindella y Martín Serrafiore, son los principales nombres para reforzar al “Tomba”, en algunos casos las negociaciones van avanzadas y podrían llegar a buen puerto.