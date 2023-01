La Selección Argentina jugará en marzo dos amistosos en casa

El campeón del mundo en Qatar 2022, vuelve a jugar en casa, es la noticia que dio a conocer en las últimas horas el periodista cercano al Seleccionado argentino, Gastón Edul. El mismo indicó que la Albiceleste disputará dos partidos amistosos, con rival a confirmar, entre el 21 y 28 de marzo, en la próxima fecha FIFA.

Confirmamos que Argentina va a jugar dos partidos amistosos en Buenos Aires entre el 21 y 28 de marzo. pic.twitter.com/ixrhQUVt1W — Gastón Edul (@gastonedul) January 6, 2023

La AFA decidió que ambos encuentros se disputen en Buenos Aires, en lugar de uno en Capital y otro en el interior del país como se rumoreaba. No está confirmado aún el estadio o los estadios donde se jugarán los partidos. Existe la posibilidad de que al menos uno se dispute en el Mas Monumental por la capacidad. Y si no se realizan ambos en la cancha de River, es posible que la Bombonera albergue al equipo argentino.



El periodista además agregó que "Estará presente Lionel Messi y todos los campeones del mundo, más lo lesionados que no estuvieron (Giovani Lo Celso, Joaquín Correa y Nicolás González)".



En cuanto a los rivales, la AFA evalúa distintas alternativas. Una de ellas, es Bélgica ya que los "Diablos Rojos" estarán libres luego de enfrentar a Suecia, el 24 de marzo, por la clasificación a la Eurocopa 2024. Otro de los candidatos que sonó es Estados Unidos, sede del Mundial 2026 junto a Canadá y México.

La Renovación continúa

Entre otra de las novedades que contó Edul, está la negociación del DT, Lionel Scaloni, para continuar al frente de la Selección Argentina hasta el 2024. Si bien aún no está cerrada, sí está muy avanzada.

"Hubo una charla entre Messi, el cuerpo técnico, Di María y los referentes. Obviamente ellos quieren que siga Scaloni, lo consideran fundamental para seguir con el proyecto. La AFA está haciendo el esfuerzo y no tendría que haber problemas para que renueve, pero todavía no está cerrado. El 19 vuelve el técnico", expresó el periodista.

El calendario

Según el calendario dispuesto por la FIFA, los próximos partidos de selecciones serán en las siguientes fechas: