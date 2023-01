Un “Huevo” salvador

Volvió el alma al cuerpo. Sería una justa para describir este presente del desconocido Sevilla, tras la ida de Julen Lopetegui y con el retornó de Jorge Sampaoli a la dirección técnica está caminando por la cornisa en los últimos puestos de la tabla de posiciones del certamen español. Con la soga al cuello, esta tarde, el conjunto conducido por el ex DT del Olympique Marsella, entre otros, sumó tres unidades vitales y se impuso por un sufrido 2-1 al durísimo Getafe para salir del pozo de los últimos puestos de la zona roja.

En la previa a este encuentro al igual que los restantes, fueron homenajeados Marcos Acuña (el único titular), Gonzalo Montiel y Alejandro Gómez, los tres formaron parte del plantel campeón de la Copa del Mundo de Qatar. En un compromiso de trámite parejo, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el dueño de casa encontró la ventaja a los 36’ del primer tiempo tras un tiro libre ejecutado por Iván Rakitic, el mediocampista croata encontró la aparición del “Huevo” Acuña y el ex Ferro, entre cabeza y espalda venció la resistencia de David Soria.

Faltando diez minutos para bajar el telón, Rafa Mir estampaba el parcial 2-0 y todo parece indicar que había tranquilidad hasta que siete minutos después Borja Mayoral le puso suspenso en los últimos minutos al compromiso. Además, en este cotejo, estuvieron presente los argentinos: Erik Lamela (fue titular y salió reemplazado a los 28’ del complemento, Mir entró por el ex River), en el banco suplentes de la visita se encontraba Fabrizio Angileri, ex Godoy Cruz y otro ex hombre con pasado en el club de Núñez.

Por último, en el elenco de Enrique Sánchez Flores estuvieron los sudamericanos Damián Suárez(uruguayo) y Omar Alderete(paraguayo) ambos estuvieron desde el arranque. En el caso del lateral charrúa, a los 25’ del último capítulo fue reemplazado e ingresó Portu por el lateral derecho.