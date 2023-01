La “Araña” ya completo el álbum

“A mi no me molesta para nada, trato de estar concentrado en como patear. Estaba decidido que lo haría así y fue gol”. Después del contundente triunfo del Manchester City frente Chelsea, donde el conjunto conducido por Pep Guardiola se floreó para imponerse con un categórico 4-0, Julián Álvarez expresó sus sensaciones tras el duelo particular que tuvo con Kepa.

¿Qué sucedió? Luego de una revisión en el VAR por un mini contacto de Kalidou Koulibaly, el árbitro del encuentro, Robert Jones marcó la pena máxima en el Eithad Stadium para el dueño de casa y en la previa a la ejecución, el arquero español hizo la gran “Dibu” Martínez. En los instantes previos a los remates, el portero de la Scaloneta trata de desconcentrar a sus rivales y en la mayoría de los casos, dio resultado, esta vez el resultado no pudo ser, el atacante de la Selección Argentina definió cruzado al mismo palo que se arrojó el “1” del elenco londinense.

De esta manera, colocaba el transitorio 2-0 antes se abría abierto el marcador por una bomba de Riyad Mahrez (convirtió por duplicado, uno de tiro libre y otro de penal) y Phil Foden, había estampado el parcial 3-0 en los primeros 45’ del espectáculo, los “Ciudadanos” se fueron al descanso goleando a domicilio. Sacando boleto a la próxima instancia de este certamen, la nota de color fue dada por el nacido en Calchín gritó en todas las competiciones que jugó hasta el momento con los colores del City: Premier League, Champions League, Champions League, Community Shield, Carabao Cup y esta reciente de la FA Cup.

Julián Álvarez y sus sensaciones tras una nueva actuación soñada

Al terminar el espectáculo, uno de los goleadores de la última cita mundialista, brindó testimonios: “Todos me han felicitado y me han saludado con mucha emoción. Sabemos lo que significa ser campeón del Mundo, no cualquiera puede lograrlo y es algo que todo jugador sueña. Me tocó a mi con la Selección Argentina y haciéndolo de gran forma; ellos se ponen contento por mí y para mi es muy lindo este reconocimiento” comentó, el cordobés al ser consultado por su reencuentro con sus compañeros. En la agenda del conjunto de Guardiola tendrá partidos decisivos ante Southampton por la Copa de la Liga y el clásico de Manchester por el campeonato doméstico: “Estoy bien, trato de ir mejorando y estar a disposición del cuerpo técnico. Vienen muchos partidos difíciles juntos y definen los distintos torneos de esta temporada, así que vamos a trabajar de la mejor manera para asumir esta responsabilidad” sentenció, el delantero de 22 años.