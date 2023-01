Tagliafico reveló su intimidad durante el Mundial

Después de volver al Olympique de Lyon, equipo francés del cual es jugador y lo reconoció por el logro con la selección, Nicolás Tagliafico prendió stream en Twitch por primera vez luego de ser campeón mundial. Junto a sus seguidores, el ex Independiente sacó a la luz muchas anécdotas que ocurrieron durante la Copa del Mundo.

Por primera vez, Tagliafico habló acerca de la final y reconoció que todo el grupo en cierto momento tuvo miedo pero fue un final soñado. Además, declaró que fue un hecho increíble y lo recordará por siempre.

“Cuando Leo metió el tercero, me di cuenta de que éramos campeones del mundo, pero después me cayó la ficha de que faltaban un par de capítulos más. Pareciera que fue escrito por alguien. Del 2 a 0 al 2 a 2 fue una locura. Y cuando nos volvieron a empatar en el 3 a 3 parecía mentira”, declaró.

Además, contó sus sensaciones en la tanda de penales: “Parecía escrito por alguien. Cuando se lo cuente a alguien dentro de 15 años no me van a creer. Y en los penales me agarré a Thiago Almada y cuando Mbappé la metió, me dio mucho miedo, porque generalmente el equipo que empieza pateando le traslada la presión al otro. Sin embargo, cuando pateó Messi tuvo una tranquilidad terrible. Fue como si estuviera jugando con Mateo en el jardín”.

"Es para aplaudir. Salir campeón del mundo y volver a una final después de cuatro años con todos los lesionados que tuvo", declaró el lateral sobre el gran campeonato que hizo Francia y el mérito que conlleva la campaña que hicieron Les Bleus.

Por último, el campeón del mundo concluyó su transmisión desahogando su felicidad por conseguir el título: “Sólo decía kiricocho y abría los ojos cuando escuchaba el grito de la gente. Hablaba mucho con el de arriba. Hacía 36 años que no ganábamos, loco ¡Tenía que ser para nosotros!”.