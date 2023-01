Cristian "Cuti" Romero: "Como grupo no había nadie mejor que nosotros"

En las últimas horas, resonaron fuerte las palabras del defensor argentino, Cristian "Cuti" Romero, quien con inmensa alegría se refirió a las claves del equipo argentino de fútbol para ganar el Mundial de Qatar 2022.



En una entrevista con el canal oficial del Tottenham Hotspur, de Inglaterra, club donde juega el cordobés desde el 2021, Romero se explayó por diversos aspectos (el grupo, la confianza, la resiliencia, los líderes, los rivales, etc.) que explican el camino de la Albiceleste para coronarse de gloria el 18 de diciembre del 2022.



"Estoy muy feliz y contento por haber conseguido en un año todo con mi país. Para mí es lo máximo, y más por ser la Copa del Mundo. Creo que es el trofeo más importante que me pudo haber tocado jugar y estoy muy feliz por haberlo ganado. Para nosotros, los argentinos, era muy importante. Teníamos una gran ilusión y se nos dio. Muy feliz por todos los argentinos y por el grupo", sostuvo el cordobés.



"Tuve la suerte de tener a mi familia conmigo y eso es muy importante. Mi hijo, que acaba de cumplir un año, estaba allí, y para mí verlo ahí, emocionado por mí, celebrando a mi lado, me dio mucha fuerza. Tanto él como mi esposa siempre están ahí para mí, por eso es el doble de emoción y alegría", contó el Cuti.







El futbolista de 24 años, suma 19 partidos con la celeste y blanca, y participó en los siete partidos de la cita mundialista, arrancando de titular en todos excepto en uno, contra México. Con respecto al debut con derrota frente a Arabia Saudita en el Estadio Lusail, Romero explicó que ese día más que importante.



"Fue un partido raro. Creo que nos ayudó mucho perder, para darnos aún más fuerza. El grupo siempre fue fuerte, pero veníamos de casi dos o tres años de no perder un solo partido y creo que perder el primer partido nos dio fuerzas para afrontar el resto de partidos como una final. Y creo que esa fue la clave de lo que hizo fuerte al grupo", expresó.



Y agregó que desde el comienzo de la máxima competencia, el equipo comandado por Lionel Scaloni tuvo la esperanza de que podía conseguir el título. "Desde el primer momento fuimos con esa confianza de decir que podíamos conseguir el trofeo y que teníamos un grupo bastante fuerte para hacerle pelea a la selección que se nos ponga enfrente", señaló.



"No éramos los favoritos porque, más allá de tenerlo a (Lionel) Messi que da un plus y es lejos el mejor jugador del mundo, éramos un grupo humilde que sabía que habían selecciones mejores que nosotros. Pero como grupo no había nadie mejor que nosotros, y eso es lo que nos hizo fuertes en el día a día", continuó el jugador surgido de las inferiores de Belgrano de Córdoba.



Cuando Argentina llegó a la épica final ante Francia, Romero tuvo que enfrentar a su compañero, el guardameta Hugo Lloris que este lunes anunció su retiro de la selección gala. El defensor contó cómo fue ese diálogo entre ambos. "Enviamos algunos mensajes de texto antes. Cuando iban a jugar contra Inglaterra, hablé con Hugo y le deseé suerte. Siempre es una gran persona y desde el primer día que llegué aquí al Tottenham siempre me ha ayudado. También sabemos que cada uno da lo mejor de sí por su selección. Después del partido sí, obviamente hablamos un poco, luego me fui con mi equipo y él se fue con el suyo", recordó.

La final

"Cuando marcaron el 2-2 pensé que por un momento había algún problema, pero ahí vinieron a hablar los líderes de nuestro grupo (Messi, Scaloni y Ángel Di María) y hubo mucho de confianza entre nosotros. Para nosotros que somos los más jóvenes, te hacen recuperar esa confianza y verlos correr como lo hacen a los 35 y 34 años, nos dio mucha energía y creo que cuando jugamos la prórroga, jugamos muy bien", reveló sobre el clima que se vivió al final los 90 minutos de un partido que parecía estar cerrado por el dominio de Argentina sobre Francia.



"Volvimos a abrir el marcador, volvimos a empatar, pero creo que fuimos justos ganadores porque en los primeros 80 minutos, dominamos la mayor parte del partido. Luego, por las oportunidades que crearon los rivales, porque tienen muy buenos jugadores, empatamos en el partido", destacó.

Ser un héroe

A la hora de contar cómo se sintió regresar a la Argentina con la Copa del Mundo en sus manos como todo un héroe, Cuti Romero fue sincero. "En ese momento me emocioné mucho, porque cuando ves este tipo de cosas, siempre te acordás de lo que tuviste pasar o de dónde venís. Poder vivir estos momentos para mí es lo mejor, es un momento muy bonito", dijo.



A continuación agregó: "De vuelta en Buenos Aires, fue una locura, pero en el buen sentido porque creo que fue una de las celebraciones más grandes de los fanáticos, por así decirlo. El otro día, vi una estadística que incluso cuando Francia ganó la Copa del Mundo, o Alemania, no había tanta gente (afuera celebrando) como en Argentina. Para nosotros fue lo mejor y esas cinco o seis horas que estuvimos en el bus las disfrutamos. Pudimos disfrutarlo y pudimos llevarnos el trofeo a casa, que era lo más importante. Ese fue el desafío que teníamos como grupo y como equipo", argumentó.



5 MILLONES , nadie va a poder entender nuestros sentimientos

Gracias argentina pic.twitter.com/F6hrqcguoX — Cuti Romero (@CutiRomero2) December 20, 2022



Finalmente, consultado por la influencia que tuvieron en el club inglés, dos campeones del mundo de 1978 como Osvaldo Ardiles y Ricky Villa, el Cuti afirmó: "A Ardiles lo he conocido en el estadio. Sé que es el Embajador del club. A Ricky lo conozco por su nombre, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero a Osvaldo... es una leyenda del fútbol argentino y del Tottenham también. Es una gran persona: constantemente me envía mensajes y me brinda su apoyo. Tener este tipo de persona que te da una mano amiga es algo muy importante", concluyó.