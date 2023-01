En buena racha

En el marco de los octavos de final de la Copa Italia, Inter dio vuelta el marcador y derrotó por 2 a 1 a Parma en el estadio Giuseppe Meazza. En esa recuperación tuvo mucho que ver Lautaro Martínez, quien aprovechó una mala salida de la visita y convirtió el empate cerca del final de los 90 minutos. Este es su segundo tanto desde que regresó a Italia luego de su actuación en el Mundial de Qatar. En el fin de semana pasado, bajo la órbita de la Serie A, le marcó un gol a Monza.

En el primer tiempo el conjunto dirigido por Simone Inzaghi creó la primera situación pero el remate se fue desviado. Sin embargo, la formación milanés no continuó con esa búsqueda porque la escuadra parmesana generó una gran jugada partir de la pegada de Adrián Bernabé y Stanko Juric con un potente disparo abrió el marcador.

Más tarde, en los últimos minutos del segundo tiempo, Parma intentó despejar el peligro de su área pero el balón le quedó al delantero de la Selección Argentina. Astuto como todo goleador no desaprovechó la ocasión y puso en práctica todo su oficio para buscar el empate. No obstante su remate se desvió en Yordan Osorio y venció al arquero Buffon. Con esa igualdad nació otro encuentro y el ex atacante de Racing mantuvo su buena estrella, esta vez como un viejo puntero en la búsqueda de desbordar una defensa herida.

Igualmente el combinado parmesano no fue un espectador más ya que volvió a elaborar dos buenas chances de peligro. Después de pasar esos momentos adversos Inter se adelantó unos metros y tras un buen centro de Federico Di Marco, la pelota le quedó a Francesco Acerbi, quien con un cabezazo anotó el 2 a 1. De esta forma, a partir del talento y el esfuerzo, el equipo conducido por Inzaghi sacó adelante el compromiso y se llevó el pasaje a los cuartos de final de la histórica competencia.