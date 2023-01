Los nuevos apuntados en la Bodega

¿Serán los últimos dos? Es una pregunta que no tiene respuesta todavía, en este mercado de pases no está dicha la última palabra aún, lo tiene a un Godoy Cruz activo y ya lleva una decena de refuerzos confirmados (Lucas Arce, Tomás Conechny, Federico Rasmussen, Thomas Galdames, Cristian Núñez, Nicolás Fernández, Braian Salvareschi, Rodrigo Saracho, Hernán López Muñoz y Luciano Cingolani) son las caras nuevas del plantel conducido por Diego Flores. Todos formaron parte de la delegación que ya se encuentra en Rosario a la espera del último amistoso programado para este sábado desde las 20:00, cuando se enfrente a Newells en el Coloso Marcelo Bielsa (con público y sin televisación)

Luego de las declaraciones de hace unos días atrás del ex ayudante de Marcelo Bielsa en Lv Diez, dejo en claro que el club de calle Balcarce no se retirará del periodo de fichaje y ahora los objetivos principales es buscar un extremo y sobre todo el lateral izquierdo. Ayer a la tarde salió a la luz, el interés concreto por Pedro Silva Torrejón (25), el marcador de punto izquierdo con pasado en Boca actualmente milita en Boston River de Uruguay y según diferentes versiones aseguran que están “avanzadas” las negociaciones para ser otra de las caras nuevas. Todo parece indicar que la balanza se inclinará por el nacido en Laboulaye por encima de otros nombres que están arriba de la mesa: Nazareno Romero y Agustín Bindella, también estaban en carpeta de los dirigentes.

Sin embargo, este apellido no es el único, ante la difícil chance de la llegada de Franco Watson (Instituto no aceptó la oferta del “Expreso”) en la lista se encuentra otro atacante por afuera y en las últimas horas se conoció que David Gallardo (25) estaba en el radar del “Bodeguero”. En principio, Godoy Cruz ofreció comprar la totalidad de su pase, Sarmiento, elenco donde juega en la actualidad rechazó ese ofrecimiento debido a que tiene el 60% de la ficha del ex Ferro Carril Oeste.

Se vienen días vital importancia en cuanto al posible arribo de estos futbolistas… ¿serán los últimos dos apuntados por los pasillos de la Bodega?