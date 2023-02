Cristian “Cuti” Romero: “Este cuerpo técnico es una maravilla”

Este miércoles se cumple un mes del histórico logro de la Copa del Mundo conseguido por la Scaloneta y la euforia sigue a flor de piel en todo el público nacional en cada red social, hay algo referido aquella tarde del 18 de diciembre en Lusail ya sea un gol o el clásico festejo. En la previa a este aniversario, Cristian Romero es otro que prestó testimonios en charlas con Como te va (programa que se emite en D Sports Radio) en primer lugar, el futbolista que milita en el Tottenham declaró sobre el título: “Es muy importante haber ganado y dejar esos valores que nos marcan como sociedad” arrancó diciendo con Marcelo Bendetto y compañía.

Sin dudas que Lionel Scaloni en menos de un año obtuvo tres trofeos más (Copa América, Finalissima y la reciente cita mundialista), el ex Belgrano dudo en referirse al entrenador santafesino: “Este cuerpo técnico es una maravilla. Nunca se ponen por delante de nadie. Tienen claro lo que hacen y confían a muerte” dijo al ser consultado por la relación con el staff técnico que comanda el oriundo de Pujato. Las sorpresas del certamen fue el nivel mostrado por Alexis Mac Allister y Enzo Fernández: “Enzo y Alexis Mac Allister eran las revelaciones. Entraron y lo hicieron de gran manera” aseguró acerca como observo el rendimiento de ambos mediocampistas.

BAJO LA MANGA. Romero cuida el trofeo como oro y cumplió uno de sus sueños personales. Foto: Web

Por otro lado, el cordobés de 24 años analizó su opinión personal de lo que dejo la Copa del Mundo: “Contra Holanda me tocó salir, nos metieron dos goles y lo sufrí como nunca en mi vida” además dio a entender que sigue viendo la final: “Todos los días me pongo a ver la final y lo disfrutó al máximo. Es increíble lo que jugamos hasta el minuto 80” murmuro el ex hombre con pasado en la Serie A.

RESPETADO. Messi se ganó el cariño de sus compañeros de la Scaloneta. Foto: Web

Sin embargo, se lo notó conmovido por la muestra del afecto del simpatizante al arribar al país: “No podíamos creer la cantidad de gente que había cuando llegamos al aeropuerto. Te emociona ver videos y fotos, ver tan unidos a nuestro pueblo, más a fin de año, es una alegría enorme” comentó sobre como vivió esa inolvidable caravana. Llegó la hora de rendirse ante la presencia de Lionel Messi: “Futbolísticamente es el número uno de la historia. Su sencillez, lo hace más grande, es muy simple. Haberlo visto con humildad y la sencillez que lo vi te demuestra la clase de persona que es” sentenció a la hora de referirse por la personalidad del astro rosarino.

FIRME POSTURA. Romero, aseguró que quiere la continuidad de Scaloni. Foto: Web

Ante la continuidad de Scaloni al mando de la Selección, el ex Atalanta dejo en claro: “Si fuera por mí, le firmó un contrato de por vida. Queremos que siga la Scaloneta. Esperemos que no se baje el chófer. Lo vamos atar al predio si hace falta” todo está dado para que el DT de 44 años continúe en su cargo. Para finalizar, el “Cuti” recordó su cruce con Mbappe tras el transitorio 3-2: “Me salió festejarle el gol en la cara porque lo había tratado mal a Enzo Fernández, cuando quiso hablarle” concluyó el joven marcador central.