Diego Rodríguez en primera persona: “Diego nos comunicó que yo y Pier vamos a ser los capitanes este año”

Héctor “Chalo” Pedone, Sebastián Torrico, Nelson Ibáñez y Rodrigo Rey, son algunos de los arqueros que en algún momento estuvieron bajo los tres palos de Godoy Cruz. En estos casos dejaron su huella y son recordado por el hincha, ahora es el turno de Diego “Ruso” Rodríguez, no lleva ni un año y ya se metió al mundo del “Bodeguero” en el bolsillo.

Queda cada vez menos para el comienzo del campeonato, el equipo conducido por Diego Flores pone primera el lunes 30 desde las 17:00, cuando visite a Barracas Central en esa primera fecha y en el inicio de la cuenta regresiva, el “50” del Expreso atajo este mano a mano con este medio y no dejo tema sin tocar

- ¿Cómo andas, Ruso?

- Bien muy agradecido por el cariño que brindaron del día uno desde que llegue acá a Mendoza, me ha tratado la gente muy bien y eso creo que es impagable

- Queda cada vez menos para el debut, ¿cómo se están preparando en esta vuelta de Diego Flores?

- Trabaja muy intenso desde que arrancamos van casi dos meses, la verdad que vamos agarrando la idea que el pretende. Jugar con esa intensidad y esa dinámica que le caracterizo en la etapa anterior, corregir algunas cosas y tratar de ser protagonista

- En los amistosos dejaron una buena imagen, ¿el hincha se puede ilusionar con pelear una Copa o pelear arriba?

- La verdad que la ilusión nuestra es ingresar a una Copa, nosotros estamos trabajando para eso, llevar a Godoy Cruz a un plano internacional como se lo merece

- En poco tiempo el hincha ya te respeta, ¿como recibís esa muestra de afecto?

- La verdad que es increíble la gente como te decía antes, no solamente en la cancha sino cuando salgo a caminar en el centro, acá en el shopping. Eso hace que uno este contento, no solamente en club sino en la ciudad en el día a día.

- ¿Vas a tener el cincuenta en este año?

- Si ya quedó, me ofrecieron cambiarlo. Muchos me preguntan porque el 50, la realidad es que estaban todos los números ocupados y solamente quedaban los números altos. Ahora me gusto el 50(risas)

EN LA RECTA FINAL. El "Ruso" ya entra en calor para el arranque del torneo. Foto: Prensa Godoy Cruz

- Llegaron varios refuerzos este año, en tu lugar de referente de este plantel. ¿Qué mensajes les trasmitís a los nuevos y a los juveniles?

- Primero que se acoplen al grupo que quedamos, eso es importante que arme un grupo sano y después que disfruten el día a día. Una vez que se logre eso, es todo más fácil, la verdad que los entrenamientos están saliendo muy buena. Eso, hace que se encuentra una buena competencia interna.

- ¿Estamos en condiciones de confirmar que vas a ser el nuevo capitán de Godoy Cruz?

- Si nos habló, Diego tanto a mí como a Pier (Barrios) que vamos a ser los dos capitanes. La verdad es algo satisfactorio porque uno viene haciendo bien las cosas”

REFERENTES. Ante la ida de Ojeda, Barrios(derecha) y Rodríguez serán la nueva voz de mando en el "Tomba". Foto: Web

- El año pasado se salvaron varias fechas antes del descenso. ¿Dónde estuvo la clave?

- La verdad que la clave fue esa armar un buen grupo, sabían que iba a luchar y la verdad que se entrego todo, se logro el objetivo bastante antes. Ojalá ya nos volvamos a pensar en el descenso.

- ¿Fecha tras fecha ibas viendo como iban los rivales o te importaba más Godoy Cruz?

- Miraba más lo nuestro sino te desgata, la verdad que uno cuando pelea esos puestos de abajo terminas mirando a los rivales de turno como salen y la terminas pasando mal en el día a día.

- ¿Cómo tomaron la sorpresiva salida de la dupla técnica?

- Son decisiones que se toman a nivel dirigencial, nosotros somos jugadores de Godoy Cruz, las decisiones pasan por otro lado. Tanto con la dupla como con Diego Flores, tenemos que hacer lo que nos pidan dentro del club.

-¿Qué mensaje les dio Diego Flores en el día uno en esta segunda etapa?

- De jugar una intensidad muy alta, si logramos jugar a esa intensidad, no todos en el fútbol argentino la tienen y ahí sacar una ventaja. Entonces, nosotros entender el mensaje poder tomarlo lo más rápido posible y plasmarlo adentro de la cancha.

SEGUNDO PERIODO. Diego Flores hace dos meses atrás comenzó su segunda etapa en la Bodega. Foto: Prensa Godoy Cruz

- ¿Con que club te encontraste en Godoy Cruz?

- La verdad que me sorprendió gratamente, me habían hablando muy bien de la institución. Gente que había estado acá, he tenido la suerte de tener técnicos y amigos que estuvieron, todos me habían hablando muy bien. Tiene una infraestructura de un equipo grande no del interior y realmente eso hace que el jugador se sienta muy cómodo en el día a día.

- ¿Quién se comunicó con vos para venir?

- Me llamó el entrenador de arquero, Osvaldo Peranzoni y después la dupla, y ahí me convencieron para venir.

- ¿Estas cómodo en la provincia?

-Mendoza la veo parecido mucho a Mar del Plata, en el ritmo de vida. A una de poner el mar a otra la montaña.

- ¿Quién es tu compañero de concentración?

- Concentro normalmente con Pier, si hay buen grupo siempre la pasas bien. En este grupo de Godoy Cruz, somos todos amigos la verdad que la cena o almuerzo se hacen largo porque nos quedamos tomando algo y compartiendo un buen momento.

- De los refuerzos que han llegado. ¿Qué jugador te sorprendió más?

- Si tengo que marcar uno sería el “Indio” Fernández por su dinámica por jugar en varios puestos. Creo que es un jugador que le puede dar mucho a Godoy Cruz.

LO ELOGIÓ. Rodríguez se rindió ante el rendimiento del "Indio" Fernández durante esta pretemporada. Foto: Prensa Godoy Cruz

- ¿Cómo tomaron las salidas de Martín Ojeda y de Ezequiel Bullaude en su momento?

- Sabíamos que en algún momento se iban a ir, lo de Ezequiel fue sorpresivo porque fue en el medio del torneo, en tanto lo de Martín no sabíamos a donde se iba a ir. Muy contento por ellos dos porque son dos pasos adelante en su carrera y la verdad que los dos son buena persona.

- ¿Qué mensajes le das al hincha?

- Primero que siga creyendo en este grupo, que ha cambiado un poco porque llegaron varios chicos nuevos. Que confíen que este grupo va a dar todo y el sueño del hincha es volver al Gambarte es volver al estadio, ojalá podamos entre todos darle una alegría a la gente en ese primer partido

- ¿Te gustaría jugar en el Feliciano Gambarte?

- Si, me tocó jugar una vez en reserva cuando era chico y la verdad volver a jugar ahora en cancha llena, donde la gente se siente cómodo y la verdad que estaría buenísimo.

SUEÑO CUMPLIDO. Las obras en el Gambarte ya comenzaron y la vuelta del "Tomba" está a la vuelta de la esquina. Foto: Web

-En tu etapa en Independiente, ¿alcanzaste compartir vestuario con Emiliano Martínez?



- Cuando éramos chicos vivíamos juntos en la pensión después él se fue bastante chico a Inglaterra.

- ¿Alguna vez te imaginaste este presente del “Dibu”?

- Se veía que tenía cosas, interesantes y la verdad que sorprendió a muchos a la larga, el nivel que atajo no solamente en este Mundial sino lo que hace todos los fines de semanas en Inglaterra. La verdad que me pone muy contento por el y su familia por el esfuerzo que hicieron.

PRIMEROS PASOS. El "Dibu" Martínez y Rodríguez en sus inicios en las inferiores de Independiente. Foto: Web

- Te tocó vivir en Japón…

- Si, es hermoso vivir allá por algo es un país de primer mundo por algo la vida es increíble. El día a día se hace muy a gusto, la gente es muy amable ayuda al extranjero, al que no es de ahí. La verdad es una hermosa experiencia.

- En esta última Copa del Mundo, Japón fue una de las revelaciones del certamen. ¿Te imaginabas ese presente?

- No era sorpresa para mí porque vi como juegan como entrenan, la verdad que su liga viene creciendo un montón. Muchos jugadores están jugando en las grandes ligas y se veía venir que iban a tener un gran Mundial. En 2018 eliminó a Bélgica en el último minuto, en este año todos se quedaron con que le ganó a Alemania y España, era algo que en algún momento se iba a dar.

¿Cómo es el campeonato de allá?

- La gente va como si fuera un espectáculo, salí de la cancha ganes o perdés ibas saludando a la gente, firmando autógrafo de la misma manera. Se tomo como un espectáculo no con esa agresividad que la vivimos en Argentina

DEJO SU HUELLA. Rodríguez en un año dejo su marca en el fútbol japonés. Foto: Web

Ficha personal de Diego Rodríguez

Nombre: Diego Matías

Apellido: Rodríguez

Apodo: Ruso

Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1989(33 años), Mar del Plata

Posición: arquero

Debut en la máxima categoría: Independiente 5 Huracán 1(18/06/11)

Clubes: Independiente (2011/2016), Rosario Central (2016/17), JEF United-Japón-(2018), Defensa y Justicia (2019), Central Córdoba (2019), Elche-España-(2020) y Panetolikos-Grecia-(2021)

Estadísticas en Godoy Cruz: 26 partidos jugados, fue amonestado en cinco oportunidades, recibió 25 goles en contra y mantuvo ocho vallas invictas