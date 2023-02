“Papu” Gómez y un sondeo fuerte desde Río de Janeiro

En la previa al comienzo de la Copa del Mundo, en esa cuenta regresiva se conoció que Vasco Da Gama uno de los clubes más tradicionales de Brasil que supo conquistar la Copa Libertadores 1998 regresó a la élite, tras dos años en el ascenso del fútbol brasileño. En febrero de 2021 realizó una pésima campaña en el Brasileirao y terminó bajando de categoría por cuarta vez en sus 124 años de existencia.

Luego de su ansiado retornó a la Serie A, el equipo conducido por Mauricio Barbieri en este mercado sumó a una de las promesas del fútbol argentino, se trata de Lucas Orellano aquel atacante que brilló hace un año atrás con los colores de Vélez. Ahora, en las últimas horas salió a la luz que quiere dar el golpe y sacudir este periodo de ficha, Alejandro “Papu” Gómez es uno de los futbolistas que el club carioca lo quiere para este 2023.

Cuando se conoció la vuelta de Jorge Sampaoli como entrenador del Sevilla, una de las primeras decisiones que tomó fue comunicarle al ex Atalanta que no entraría en sus planes y esto se produjo en noviembre días antes del comienzo de la cita mundialista. Esto quedó en un segundo plano y el extremo campeón del mundo en el regreso a los campeonatos aún no puede jugar oficialmente, su último encuentro fue el 3 de diciembre en el partido de octavos de final contra Australia, donde tuvo que salir por lesión.

Desde ahí hasta la actualidad, todavía no puede pisar el verde césped y en el inicio de esta semana se sumó a los entrenamientos del elenco español. Diferentes versiones aseguran que el ex Arsenal de Sarandí tiene contrato vigente hasta mediados del 2024 y en principio estaría abierto a un cambio de aire y aceptar el desafío de volver a Sudamerica.

VOLVIÓ. Tras un mes y veinte días inactivos, Alejandro Gómez se reincorporó a los entrenamientos con el Sevilla. Foto: Prensa Sevilla

Por último, en principio, la prioridad del jugador de 34 años es seguir un tiempo más en el Viejo Continente y en los próximos días podría acercar un ofrecimiento concreto por el ex San Lorenzo. ¿Cómo es el presente del conjunto de Río de Janeiro? En el inicio del Torneo Carioca, los dirigidos por Mauricio Barbieri comenzaron con dos empates (frente Madureira y ante Audax Río de Janeiro respectivamente) se encuentran en la novena ubicación con solamente dos puntos y esta noche desde las 21:10 por la tercera fecha visitan a Portuguesa RJ.