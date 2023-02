La Academia se enfrenta a Belgrano en su debut

Comienza a rodar la pelota oficialmente para Racing este domingo a la tarde noche. Luego de ganar la Supercopa Internacional, ahora es el turno del torneo doméstico. La Academia hará su debut en el campeonato local frente a Belgrano de Córdoba en el cilindro.

Llamativamente, estos últimos días, el centro de la escena estuvo lejos de estar enfocada en lo que rodea al equipo de Fernando Gago. Racing fue noticia, pero no por aspectos futbolísticos. Una feroz interna en la barra brava del club hizo que se encendieran las alarmas en los organismos de seguridad.

Luego de horas de incógnita, y con el panorama indicando una prohibición del ingreso del público, los hinchas académicos comenzaron a hacer tendencia el hashtag #RacingJuegaConSuGente en Twitter. Finalmente, la decisión cambió (con intervenciones de importantes dirigentes nacionales de por medio) y la institución confirmó que los simpatizantes del club podrán ingresar al cilindro. La aclaración pertinente es que solo abonados y socios con cuota al día estarán habilitados para entrar. No habrá venta de entradas para “invitados”, es decir, no socios.

El Cilindro para socios/as y abonados/as 🏟️



Este domingo, para el partido con Belgrano, el acceso al estadio será exclusivo para asociados/as con cuota al día y abonados/as 🔜



No habrá venta de entradas bajo ninguna modalidad ⬅️ pic.twitter.com/Oq5yCfXN4z — Racing Club (@RacingClub) January 28, 2023

La preparación celeste y blanca

Lo cierto es que no hay demasiadas dudas respecto a los once que el entrenador situará en cancha para enfrentar al Pirata. “Pintita” no confirmó la alineación titular en conferencia de prensa, pero gran parte de los futbolistas que disputaron la final de la Supercopa Internacional frente a Boca seguramente serán de la partida.

El jugador que tiene chances de entrar al equipo titular es Matías Rojas. Recordemos que el paraguayo no fue de la partida frente al Xeneixe por una molestia física. Ya recuperado, ahora será decisión del entrenador evaluar si está apto para regresar a la titularidad. Lo concreto es que, por lo menos, estará en la lista de convocados.

¿Cómo llega Belgrano?

El Pirata cordobés vuelve a primera luego de pasar dos temporadas en la Primera Nacional. Viene de disputar tres partidos amistosos de cara al arranque del campeonato. Los primeros dos fueron parte de un triangular titulado como “Serie Río de la Plata”. Los rivales fueron Nacional de Montevideo (empate 2-2 y victoria por penales) y Unión de Santa Fe (victoria 0-2).

Hace una semana disputo su ultimo cotejo de preparación, y fue ni más ni menos que contra su rival de toda la vida: Talleres. Fue derrota 0-3. A pesar de no ser un partido oficial, siempre es un golpe duro perder contra tu clásico. El domingo frente a La Academia buscarán iniciar su vuelta a primera con el pie derecho.

En relación al mercado de pases, fueron cuatro las incorporaciones de la “B”: Erik Godoy, Lucas Diarte, Matías García y Franco Jara. La principal figura del equipo es Pablo Vegetti, el goleador que fue clave para el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Historial entre ambos equipos:

Racing y Belgrano se vieron las caras en 37 oportunidades. La Academia ganó 13 veces, mientras que El Pirata hizo lo propio en 7 ocasiones. 17 empates completan el historial.

El último partido entre ambos equipos fue por la Superliga 2018/2019. Los de Avellaneda vencieron 1-0 a los de Córdoba en el Cilindro. Lisandro López al minuto de juego convirtió el único tanto del encuentro. Los dirigidos en aquel entonces por “Chacho” Coudet terminarían consagrándose y siendo campeones de ese campeonato.

Probables Formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Emiliano Insúa, Leonardo Sigali, Ezequiel Piovi; Aníbal Moreno, Juan Nardoni, Maximiliano Morález; Nicolás Oroz, Johan Carbonero y Maximiliano Romero. DT: Fernando Gago.

Belgrano: Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Alejandro Rébola, Erik Godoy, Lucas Diarte; Gerónimo Tomasetti, Santiago Longo, Bruno Zapelli, Ulises Sánchez; Pablo Vegetti e Iván Ortigoza. DT: Guillermo Farré.

Datos del partido:

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Presidente Perón (Racing)

Horario: 19.15 horas

Transmisión: TNT Sports