Fin del sueño: un duro golpe bajo el mentón

La ilusión del equipo conducido por Javier Mascherano terminó de manera temprana se quedó sin posibilidades de disputar la Copa del Mundo Sub-20 que se llevará acabó en Indonesia y sin chances de jugar los próximos Panamericanos. Aquel triunfo que le dio una leve esperanza ante Perú a una nueva pobre imagen y se despidió del certamen en primera ronda dejando más dudas que certezas pensando en el futuro de las juveniles.

Solamente una victoria lo dejaba a la Selección Argentina con vida en este campeonato y en la previa tenía la presión de soportar el griterío del público colombiano alentando a su combinado. Era una final adelanta y como se dice tradicionalmente: a todo o nada por el orgullo o por el honor.

BAÑO DE REALIDAD. Argentina estuvo muy lejos de su nivel y se vino antes de tiempo. Foto: Web

Un encuentro trabado en la mitad de cancha, donde la “Albiceleste” antes de los diez minutos ya tenía un amonestado: Brian Caraballo por una infracción cerca de la aérea defendida por Franco Herrera. Los dos elencos intentaban inquietar atráves de remate de media distancia, Gino Infantino tuvo varias y sus disparos se fue apenas desviado de los tres palos de Luis Marquines.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Colombia realizó un planteo inteligente y decidió jugar ante la desesperación de Argentina, a los treinta minutos Juan Fuentes encabezó un contra y el atacante que ingresó en el complemento remató fuerte al medio. El arquerito de Newells se le escapó la pelota entre sus piernas y volvió a cometer un nuevo blooper (un tanto parecido al primero de Paraguay que contó con complicidad de Federico Gomes Geth).

Un nuevo error y van... durante toda la participación del conjunto del Jefecito cometió varias fallas infantiles que le costó carísimo no solamente en el debut sino también en el clásico contra Brasil y en la noche del viernes en el Pascual Guerrero de Cali. Fin del sueño, la Selección no quedaba afuera en esa primera instancia desde la edición 2013 que fue el país organizador. De esta manera no logró clasificarse a la cita mundialista de la categoría ni a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

Será la séptima vez que Argentina no participe de un Mundial Sub-20: 1977; 1985, 1987, 2009, 2013 y en este corriente año.