Un ciclo a punto de tener punto final

Lo que era una ilusión en la previa, finalmente se terminó el sueño anoche, donde la Selección Argentina volvió a perder en el Sudamericano que se está disputando en Colombia y empezó armar antes de tiempo la valija. Este resultado, no le servía solamente tenía que ganar para seguir con vida en el campeonato y clasificar al hexagonal final, a penas ganó un encuentro (ante Perú) de los cuatro que disputó.

Luego de este duro tropiezo, Javier Mascherano puso en duda su continuidad: “No creo que siga, lo mejor es volver a Argentina y estar tranquilo” empezó diciendo, el ex mediocampista central, en la misma línea agradeció esta posibilidad: “Estoy muy agradecido por la oportunidad, porque no es fácil que te den en la Selección. He fallado” adelantando que cuando llegue al país se va a reunir con Claudio Tapia para definir su futuro.

Además, analizó el rendimiento en suelo cafetero: “Nunca llegamos al nivel que podíamos llegar, este equipo puede jugar muchísimo mejor, claramente el responsable soy yo de no haber podido convencerlos de jugar al nivel que ellos pueden” comentó acerca de un balance de la participación de la Selección en ese Sudamericano. Al ser consultado acerca si va a pensar en frio su decisión, Mascherano concluyó: “No hay demasiado que pensar, agradecerles a todos, al presidente por la oportunidad, a los clubes porque siempre nos han dado una mano y a los jugadores, los hemos molestado mucho durante todo el año, y siempre han puesto a los jugadores a disposición. Muchas gracias” sentenció, el Jefecito a la salida de los vestuarios del Pascual Guerreo de Cali.

Esta dura eliminación en esa primera ronda, la “Albiceleste” se quedó sin posibilidades de jugar la Copa del Mundo Sub-20 que tendrá lugar en Indonesia y sin los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. La etapa del ex centrocampista al frente de los juveniles comenzó en diciembre de 2021 cuando llegó para cubrir la baja vacante de Fernando Batista, quien se sumó al proyecto de José Pekerman en Venezuela, mostró una interesante cara en el Torneo Esperanza de Toulon, aunque también fue eliminada en esa primera instancia.

Sin dudas, esta generación es una de las grandes promesas del fútbol argentino, Nicolás Paz, Alejandro Garnacho, los hermanos Carboni, Matías Soulé, entre otros apellidos son el futuro del combinado nacional. Una era que está próximo a tener un punto final y todos los cañones apuntan que Mascherano no continuará con este proceso.