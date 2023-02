Tomás Conechny: "Estamos esperando el debut con muchas ganas"

Tomás Conechny, oriundo de Comodoro Rivadavia, contó en diálogo con Diego Agrain por Radio Nihuil, cómo espera el debut de Godoy Cruz ante Barracas Central por la primera fecha del torneo de Primera División, el próximo lunes 30 de enero.



El futbolista surgido de las Comisión de Actividades Infantiles y que se sumó sus primeros minutos con el Tomba en el amistoso que el club mendocino jugó ante Deportivo Maipú, el sábado anterior, afirmó: "Las expectativas son las mejores. Hemos trabajado muy bien en la pretemporada, los amistosos nos sirvieron para ir buscando el funcionamiento que pretende el entrenador y estamos esperando el debut con muchas ganas. Ojalá que sea con un triunfo".



El ex CAI y San Lorenzo podría debutar con la casaca del Expreso, en la jornada inicial. "Es una linda posibilidad volver a jugar en primera división. Voy a dejar todo por esta camiseta y a dar lo mejor por Godoy Cruz", sostuvo.



Luego, explicó: "Se verá un equipo con mucha intensidad. Es algo que no vamos a negociar, tendremos mucha actitud, sacrificio y entrega. Queremos ser un equipo bastante competitivo".



El DT, Diego Flores y la institución tienen muchas expectativas respecto de Conechny, quien se desempeñará como volante por izquierda, una posición que ocupaba Martín Ojeda, transferido al Orlando City.



Ante el programa radial, Bodegue TV, el jugador también comentó su presente en Godoy Cruz y respondió a un ping pong de preguntas.



“Me han tratado muy bien, me encontré con una ciudad muy linda, que la conocía. Es un club muy ordenado y lindo. Se armó un grupo muy sano con ganas de crecer. El club mantiene un orden día y día. Viene creciendo muy bien”, comentó.



Y agregó: “Tenía muchas ganas de volver a Primera. Tuve sondeos de equipos de afuera, pero tenía decidido jugar en el fútbol argentino. Se dio la oportunidad de venir acá y no lo dudé“.



Al ser consultado por ser el elegido para reemplazar a Martín Ojeda, dijo: “Tranquilo. Martín dejó una huella muy grande en este club. Hizo cosas muy interesantes. Todos sus frutos que hizo le dieron recompensa. Me enfoco más en el día a día, partido a partido sabiendo que tengo una responsabilidad y la voy afrontar de la mejor manera”.



Sobre cómo está planteando el esquema de juego el equipo y su posición, Conechny explicó: “Ahora estamos jugando 4-3-3 y estoy por izquierda. Es algo que hace mucho no hacía, pero me adapté de vuelta. La posición que me queda más cómoda es de mediapunta detrás del nueve. Ahora estoy por izquierda y creo que lo estoy haciendo bien. Se armó un lindo grupo con ideas claras".

Sus objetivos en el Expreso

Tomás Gonechny, se describió a sí mismo y reveló cuáles son sus objetivos en Godoy Cruz. “Soy un jugador intenso, con potencia, con gran salto y buena pegada. Espero poder explotarlas en este gran club. Me sentí bien en la pretemporada, me costó adaptarme al calor, pero bien. Me tocó jugar en la B Nacional que es muy complicada para jugar, de a poco me voy adaptando a lo que es el ritmo de Primera“, aclaró.



Luego, el mediapunta afirmó que le gustaría clasificar a una copa con el Tomba y que el equipo "está para ir partido a partido. Tenemos un plantel de jóvenes que tienen muchas ganas, que trabajan con mucha intensidad y compromiso. Ir partido a partido nos llevará a una posición favorable”.



Por último, se refirió al primer rival del certamen, Barracas Central: “Lo venimos preparando hace bastante. Estamos listos para hacer un gran partido. Va a ser complicado, con cancha chica. Venimos implementando virtudes que no teníamos como el juego aéreo. De ese lado podemos sacar una ventaja”, reveló.