Comienzo con el pie derecho

Este nuevo capítulo de Diego Flores al mando de Godoy Cruz tuvo un buen arranque y se hizo notar. Un gran primer tiempo donde El Expreso demostró ser superior encontrando los espacios a través de la manutención del balón mediante asociaciones en su mediocampo y utilizando mucho las bandas. Y una segunda mitad que fue más pareja aunque Barracas no tuvo ningún tiro al arco, "El Tomba" supo manejar esa paridad y llevarse los tres puntos en este nuevo inicio.

La primera jugada del partido se dio a los 5' y sería para Barracas Central. Iván Tapia tiraría el tiro de esquina que llega al área y termina en un cabezazo de Carlos Arce el cual se va por el costado del arco defendido por Diego Rodríguez.

La primera parte tuvo a Godoy Cruz como el claro protagonista y esto se hacía notar. A los 20', tras una gran jugada colectiva entre Thomas Galdames, Nicolás Fernández y Tomás Conechny, el ex Almagro quiso jugar al medio pero la pelota fue al córner. Ese tiro de esquina fue tirado por lo bajo y una vez más Conechny tuvo la chance, esta vez le pegó al arco pero Andrés Desábato, arquero de Barracas, pudo salvarla y luego de varios tiros y despejes, el conjunto de Rodolfo De Paoli se salvó.

El único gol del encuentro llegó a los 24'. Pier Barrios busca compañeros desde el tiro de esquina, Gianluca Ferrari la baja de cabeza y le queda a Gonzalo Abrego, que la cruza sutilmente dentro del área chica y convierte el primer tanto del "Tomba" en esta temporada. En un principio el gol fue anulado pero tras ir al VAR se convalidó.

Luego de varios intentos por parte del elenco del "Traductor" y ninguno del de De Paoli, finalizó el primer tiempo y arrancó una segunda mitad que no tuvo tantas chances como la primera pero sí más polémica.

A los 36' iba a llegar la primer discusión entre la terna arbitral y ambos cuerpos técnicos. Luego de un cabezazo al área de Juan Andrada, Conechny va a buscar la pelota y se topa con Nicolás Capraro, defensor de Barracas. Pablo Echevarría cobró penal pero luego, al ir a revisarlo al VAR, lo anuló.

El encuentro no iba a tener situaciones claras hasta los 49 minutos. Salomón Rodríguez se iba solo contra el arco de Desábato, era tirado al piso por Bruno Mastronicola, Conechny tomaba la pelota y, esta vez dentro del área, cae por culpa del mismo defensor. Echevarría decidió expulsar al jugador del "Guapo" pero cobrar la falta previa, la que no era penal. Finalmente, el tiro libre fue cobrado por el número 20 de Godoy Cruz, no pudo convertirlo tras una gran atajada del arquero y el encuentro terminó 1 a 0 a favor del "Bodeguero".

Formaciones

GODOY CRUZ:

(50) Diego Rodríguez

(2) Pier Barrios

(22) Gianluca Ferrari

(23) Federico Rasmussen

(3) Thomas Galdames

(32) Gonzalo Abrego

(4) Lucas Arce

(30) Juan Andrada

(13) Nicolás Fernández

(17) Tomás Conechny

(11) Tadeo Allende

Director técnico: Diego Flores

Suplentes:

(1) Rodrigo Saracho

(6) Nicolás Canela

(26) Mateo Mendoza

(21) Juan Andrés Meli

(25) Bruno Leyes

(29) Agustín Villalobos

(34) Gastón Pedernera

(8) Hernán López Muñoz

(27) Luciano Cingolani

(7) Enzo Larrosa

(9) Nahuel Ulariaga

(20) Salomón Rodríguez

BARRACAS CENTRAL:

(1) Andrés Desábato

(4) Mauro Peinipil

(2) Nicolás Capraro

(15) Fernando Prado

(14) Juan Ignacio Díaz

(33) Facundo Mater

(19) Carlos Arce

(21) Brian Calderara

(10) Iván Tapia

(29) Bruno Sepúlveda

(9) Alexis Domínguez

Director técnico: Rodolfo De Paoli

Suplentes:

(13) Cristian Arce

(3) Nicolás Tolosa

(26) Maximiliano Rodríguez

(30) Bruno Mastronicola

(5) Rodrigo Herrera

(20) Lucas López

(28) Marcos Benítez

(36) Alex Juárez

(79) Maximiliano Puig

(40) Manuel Brondo

(32) Julián Viollaz

Cronología

PRIMER TIEMPO

25' Gol: Gonzalo Abrego (G)

26' Gol concedido por VAR



44' Amarilla: Carlos Arce (B)

SEGUNDO TIEMPO

57' Sustitución: Mauro Martín Peinipil y Brian Calderara por Marcos Benítez y Lucas López (B)



63' Sustitución: Tadeo Allende y Thomas Galdames por Salomón Rodríguez y Andrés Meli (G)



65' Sustitución: Alexis Domínguez por Julián Viollaz (B)



77' Sustitución: Pier Barrios por Mateo Mendoza (G)



81' Sustitución: Lucas Arce por Luciano Cingolani (G)



83' Penal para Godoy Cruz anulado por VAR



86' Sustitución: Carlos Arce y Fernando Prado por Alex Juárez y Bruno Mastronicola



95' Expulsión: Bruno Mastronicola